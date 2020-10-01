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01.10.2020 12:02

Чувашия закупит суда на подводных крыльях

Текст: Сергей Кирсанов
Создание условий для развития речного туризма обсудили в ходе двусторонней встречи глава Чувашии Олег Николаев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Речь, в частности, коснулась вопроса закупки современных судов на подводных крыльях СПК "Валдай-45Р".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Республике необходимо льготное финансирование из федерального бюджета на компенсацию части расходов на приобретение речного транспорта через российские лизинговые компании.

Инициативу Михаил Мишустин поддержал, вопрос финансовой поддержки будет решен в ближайшее время.

Большая часть туристов прибывает в Чувашию круизными маршрутами по Волге. Местные жители также в большей степени предпочитают внутренний туризм.

Приобретение современных судов даст импульс, в частности, малым историческим города республики - Козловке и Мариинскому Посаду. Развитие речного туризма позволит этим городам не только поддерживать в надлежащем состоянии исторически значимые объекты, но и создаст новые рабочие места - крупных промышленных предприятий в этих населенных пунктах нет.

В перспективе водный транспорт планируется запустить из Чебоксар в Казань.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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