Чувашия закупит суда на подводных крыльях

Создание условий для развития речного туризма обсудили в ходе двусторонней встречи глава Чувашии Олег Николаев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь, в частности, коснулась вопроса закупки современных судов на подводных крыльях СПК "Валдай-45Р".

Республике необходимо льготное финансирование из федерального бюджета на компенсацию части расходов на приобретение речного транспорта через российские лизинговые компании.

Инициативу Михаил Мишустин поддержал, вопрос финансовой поддержки будет решен в ближайшее время.

Большая часть туристов прибывает в Чувашию круизными маршрутами по Волге. Местные жители также в большей степени предпочитают внутренний туризм.

Приобретение современных судов даст импульс, в частности, малым историческим города республики - Козловке и Мариинскому Посаду. Развитие речного туризма позволит этим городам не только поддерживать в надлежащем состоянии исторически значимые объекты, но и создаст новые рабочие места - крупных промышленных предприятий в этих населенных пунктах нет.

В перспективе водный транспорт планируется запустить из Чебоксар в Казань.