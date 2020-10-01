Илья Ножечкин возглавил Ульяновскую гордуму нового созыва

Состоялось заседание нового созыва Ульяновской городской думы, где выбрали спикера. Кандидатуру Ильи Ножечкина поддержали единогласно.

Напомним, Илья Ножечкин работает в ульяновской городской думе с 2009 года. Карьеру начинал помощником депутата в Засвияжском районе, в 2014 году в ходе дополнительных выборов был избран депутатом по Дальнему Засвияжью. Позже он был переизбран, а в 2018 году стал председателем городской думы. После выборов 13 сентября он сохранил за собой пост спикера.

В заседании нового созыва думы принимали участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава города Ульяновск Сергей Панчин, председатель Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим Андреев.

Глава региона сказал напутственные слова депутатам и поручил разработать программу развития города на основе наказов избирателей.

- Мы должны обратиться к гражданам за предложениями по социально-экономическому развитию областного центра. Это будет народная программа по развитию города Ульяновска. Для консолидации и анализа предложений предлагаю создать специальный коллегиальный орган. Народная программа должна получить максимально широкое публичное обсуждение. К ее формированию необходимо привлечь самые широкие слои населения. Каждый депутат Ульяновской Городской Думы должен дать предложения по развитию своего округа, принимая во внимание наказы избирателей. Таким образом, каждый депутат должен сформировать программу "Мой округ". Большой пакет предложений уже есть. Предлагаю каждому депутату включиться в эту работу, - сказал губернатор Сергей Морозов.

Председатель Ульяновской Городской избирательной комиссии Вадим Андреев вручил удостоверения народным избранникам VI созыва. В новый состав Думы вошли 40 депутатов. Также большинством голосов была поддержана новая структура Городской Думы, где предусмотрена работа десяти профильных комитетов. Первым заместителем председателем УГД назначена Алсу Айзатуллина, заместителями стали Антон Антипов, Денис Седов, Михаил Долгов, Игорь Буланов, Сергей Моргачев и Константин Зонов.

Народные избранники продолжат работу по благоустройству общественных пространств. Например, депутат Дмитрий Малых ставит перед собой задачу реализовать программу по развитию территории Верхней террасы.

- В ходе избирательной кампании получил более 600 наказов избирателей. Они касаются ремонта дорог, школ, медицинских учреждений. Мы будем активно развивать программу "Мой двор", где будут учитываться пожелания жителей конкретной территории. Во главу угла в своей работе также ставлю вопрос модернизации детской и взрослой поликлиник на территории Верхней Террасы. Необходимо и обновление медицинских кабинетов в детских садах и школах, - сказал Дмитрий Малых.

Парламентарии будут осуществлять контроль за проводимыми ремонтными работами на социально-значимых объектах. Так продолжается ремонт детской поликлиники № 5. С момента ее открытия 32 года назад не проводилось капитального ремонта, лишь текущие работы. Подрядчики в начале сентября уже приступили к демонтажу старых конструкций.

- Это одна из самых востребованных поликлиник, ее открытия с нетерпением ждут местные жители. Она будет полностью обновлена: открытая регистратура, поэтапный капремонт здания, приведение в порядок прилегающей территории. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок, - сказала депутат Ульяновской городской думы Алсу Айзатуллина.

В пригородной зоне Ульяновска также продолжатся работы, связанные с ремонтом дорог, уличного освещения, благоустройства придомовых территорий.

- Нужно понимать, что пригородная зона требует к себе особого внимания. Уже столкнулись с вопросами развития транспортной инфраструктуры, благоустройства самой территории. Это те вещи, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность людей, - говорит депутат Владимир Парамонов.

На первом заседании депутаты VI созыва поддержали назначения в администрации города. Первым заместителем главы города Ульяновска утвержден Дмитрий Вавилин, заместителями главы города - Александр Ермаков и Алексей Онищенко.

Компетентно

Илья Ножечкин, председатель Ульяновской городской думы:

- Очень значимо, что мою работу оценили как жители округа, так и коллеги. Приоритетом работы Думы VI созыва останется исполнение наказов и обращений избирателей, участие в совместной работе по губернаторским и национальным проектам, по финансированию и софинансированию программ из муниципального бюджета. На территории каждого округа нужно сформировать такую народную программу развития микрорайона, которая станет программой развития нашего города. Сформировать так, чтобы конечной целью стало комфортное проживание каждого жителя Ульяновска. В ближайших планах, конечно же, это бюджет на следующий год, мы с коллегами будем работать над сохранением его социальной направленности. Несмотря на пандемию, должны выполняться работы по замене оконных блоков в учреждениях образования, осуществляться ремонт и строительство объектов школьного и дошкольного образования. Особое внимание будет уделено поддержке населения, в том числе, малообеспеченных граждан и многодетных семей.