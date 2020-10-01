Самарская делегация приняла участие в Форуме регионов России и Белоруссии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России" рассказал о сотрудничестве региона с республикой, а также о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.

Сегодня Беларусь является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров области. Товарооборот между регионами двух стран по итогам прошлого года составил 424 миллиона долларов США - прирост на пять процентов.

- По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России, - подчеркнул губернатор. По масштабу своей экономики наша губерния входит всегда в десятку крупнейших субъектов Российской Федерации и уверенно сохраняет за собой статус опорного региона, - подчеркнул руководитель области. - Мы активно и динамично развиваемся, что позитивно оценено ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство открывает для нас широкие возможности для сотрудничества.

По мнению Дмитрия Азарова, расширению двустороннего взаимодействия во многом способствует значительный интерес к реализации совместных проектов, как со стороны органов власти, так и бизнес-кругов.

Сейчас региональное министерство экономического развития и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области прорабатывают варианты возможной кооперации с инновационной белорусской компанией. Результатом этой работы должно стать развертывание на территории региона производства электрических двигателей и инновационных трансмиссий для транспорта.

Добавим, Самарская область имеет серьезный накопленный опыт сфере международного экономического сотрудничества. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объемам внешней торговли и имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. Основные торговые партнеры: КНР, США, Казахстан, Германия, Турция. Объем иностранных инвестиций, в основном, поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое производство.

- С 2018 года в Самарской области растет объем внебюджетных инвестиций, в том числе за счет реализации бизнес-проектов иностранных компаний, - отметил министр. - Существенную роль в этом играют оказываемые в регионе всесторонние меры поддержки бизнеса и созданная правительством уникальная благоприятная инвестиционная среда.

В Самарской области есть вся необходимая инфраструктура для поддержки бизнеса: Особая экономическая зона "Тольятти", индустриальные парки, как частные, так и государственные, территории социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".