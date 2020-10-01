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01.10.2020 15:56
Рубрика: Власть

Самарская область - абсолютный лидер среди регионов РФ по развитию ГЧП

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Об этом было заявлено на VII инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП-2020", прошедшем в Москве 28 ноября. Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым презентовала участникам форума - представителям федеральных и региональных органов власти, топ-менеджерам бизнес компаний, ведущим экспертам - свои успешные проекты в сфере государственно-частного партнерства.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Приветствуя участников зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что только совместными усилиями государства и бизнеса можно в кратчайшие сроки реализовывать крупные проекты в самых разных отраслях, существенно улучшив социально-экономическое положение регионов и страны в целом.

Эту мысль поддержал и замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, акцентировав внимание на том, что в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, именно частные инвестиции помогут экономике быстрее восстановиться после пандемии, а стране - достичь национальной цели - повысить качество жизни в регионах.

То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, в Самарской области поняли еще несколько лет назад и стали настойчиво этим заниматься. Начинали с реализации небольших проектов в сфере здравоохранения и ЖКХ, а потом перешли к масштабным задачам в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.

Выступая перед участниками конгресса, Дмитрий Азаров отметил, что при работе с частными инвестициями регион уделяет особое внимание двум критериям:

- Во-первых, мы помним, что ресурс всегда ограничен, денег не бывает много, и нужно думать, как на каждый бюджетный рубль привлечь внебюджетные инвестиции. Во-вторых, надо рассматривать возможность применения бизнес-модели управления к государственным проектам. Это, как правило, оказывается гораздо эффективнее, чем ГУПы, МУПы…По крайней мере, на региональном уровне.

Самый капиталоемкий проект, который на данный момент реализует Самарская губерния на основе ГЧП, - строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Проект входит в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" и является самым крупным инфраструктурным проектом в стране.

- Мы пришли с этой идеей в министерство транспорта РФ, когда нам удалось доказать оптимальность прохождения международного транспортного коридора через территорию Самарской области, поговорили с министром Евгением Ивановичем Дитрихом и поняли, что денег на весь проект не хватает - рассказал Дмитрий Азаров. - Мы не стали ждать, появятся средства на реализацию проекта в полном объеме в федеральном бюджете или нет, а пошли на опережение. Поняли, какой объем средств может быть предоставлен, начали искать частных партнеров".

Активная работа по поиску партнеров принесла свои плоды: 16 октября 2019 года на международной специализированной выставке "Дорога-2019" между правительством Самарской области и концессионером было заключено соглашение о строительстве обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Первые предстроительные работы на объекте стартовали уже через месяц, сейчас возведение комплекса идет полным ходом. Даже в период пандемии стройка не останавливались ни на один день.

Еще один проект - строительство и эксплуатация железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ "Тольятти", который Правительство Самарской области реализует совместно с ОАО "РЖД". Также сейчас совместно с ОАО "РЖД" реализуется и проект по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти.

- Фактически, двухядерная Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная агломерация в стране, и как только этот транспортный каркас в виде скоростного железнодорожного сообщения появляется, Самара и Тольятти выйдут на другую синергию экономики, другой уровень социально-экономического развития в целом, - пояснил Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального центра ГЧП, а по итогам 2019 года стала безоговорочным победителем, набрав наивысшее количество баллов - 98,7. Важно отметить, что Самарский регион лидирует не только в вопросе выстраивания взаимоотношений с инвесторами. В 2019 году регион вошел в верхние строчки рейтинга, составленного Правительством РФ, став абсолютным лидером в ПФО и одним из пяти лучших субъектов страны по уровню социально-экономического развития. Результаты этого рейтинга также способствовали привлечению в регион новых инвесторов.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Включение механизмов ГЧП в нацпроекты даст серьезный импульс развития стране. Мы это предлагали год назад на совещании в Правительстве РФ и последовательно эту позицию отстаиваем в строительстве детских садов, частных школ, соцобъектов, в том числе для людей старшего поколения, спортивных сооружений. Мы имеем колоссальный потенциал совместной работы с бизнесом в реализации ГЧП, если сможем направить сюда средства нацпроектов.

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