В Нижегородской области нашли убийцу пенсионера спустя 16 лет

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом сообщает СК по региону.

В августе 2004 года в деревне Вязовка Починковского района Нижегородской области мужчина жестоко избил 74-летнего пенсионера, выразившего недовольство шумом возле его дома. После этого с места происшествия обвиняемый скрылся. Спустя два дня пожилой человек скончался от полученных травм.

Прокуратура Починковского района возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В течение нескольких лет следователи СК проводили кропотливую работу: собирали показания свидетелей, экспертные заключения, вещдоки.

Местонахождение злоумышленника удалось установить в сентябре этого года. Сначала он скрывался от следствия в Москве, а затем уехал в соседний регион. Мужчину задержали. Сначала он не отрицал того, что произошло. Но затем вину по предъявленному обвинению признавать отказался.

Однако к этому времени следователи собрали достаточно доказательств того, чтобы признать его причастным к убийству. 34-летнего мужчину заключили под стражу. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу.