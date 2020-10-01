В Оренбуржье экологические посты занижали показатели загазованности

В Оренбуржье вспыхнул громкий скандал вокруг региональной системы экомониторинга. Как установила прокурорская проверка, стационарные экологические посты, которые должны отслеживать состояние воздуха на территории области, выдавали недостоверные данные, поскольку были оснащены неисправным, а то и вовсе контрафактным оборудованием. Из девяти обследованных постов четыре работали с нарушениями.

Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.

Напомним, что состояние воздуха в регионе, где ведут активную деятельность нефте- и газодобывающие компании, для местных жителей уже много лет значится в числе самых злободневных проблем. По количеству вредных выбросов в атмосферу Оренбуржье занимает первые строчки экологического антирейтинга Приволжья. Ежегодно предприятия области "выдыхают" более 500 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Власти рапортуют о том, что держат вопрос на контроле: на территории области установлено 42 стационарных экопоста, а с февраля текущего года в регионе заработала единая система экологического мониторинга окружающей среды. Все данные с постов поступают на интерактивную карту, информация о состоянии воздуха доступна любому пользователю сети Интернет.

Но число жалоб не снижается.

- За последние два года органами экологического контроля зарегистрировано около 8000 обращений граждан, связанных с качеством атмосферного воздуха, - констатировал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии Алексей Турыгин.

При этом приборы на экопостах, установленных в районах, где жители жаловались на токсичный запах, показывали, что оснований для беспокойства нет.

Объяснение противоречивой ситуации было получено по итогам проверки, проведенной сотрудниками Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры совместно со специалистами Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ГСМ). Проанализировав в девяти территориях работу экологических постов, находящихся в ведении ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области", на четырех из них эксперты обнаружили нарушения. Речь идет о стационарных постах, расположенных на улице Лабужского в Оренбурге, поселке Переволоцком и селе Илек, а также передвижной лаборатории в Бузулуке. Измерительная техника здесь работала неисправно: приборы не реагировали на превышение показателей загазованности воздуха, а кое-где и вовсе было установлено контрафактное оборудование.

Следует отметить, что оснащение для экопостов было поставлено коммерческой организацией в рамках госконтракта в 2019 году.

Прокуратура внесла представление в адрес министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона с требованием устранить недостатки. Кроме того, материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно "РГ", ряд должностных лиц из ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" уже уволены. Выделены средства на закупку нового оборудования для системы экомониторинга.

Тем временем в регионе продолжается проверка всех стационарных и передвижных постов экологического контроля.

Компетентно

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский:

- Из резервного фонда выделено 53 миллиона рублей на приобретение оборудования для работы системы экомониторинга Оренбургской области. Министерством природных ресурсов региона проводится процедура закупки оборудования. В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха проводится с помощью стационарных постов промышленных предприятий и передвижных постов, которые соответствуют необходимым требованиям. Регион будет настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении виновных лиц и возмещении ущерба. Проверка подтвердила, что у регионального министерства не было оснований для сомнений по поводу пригодности оборудования. Все установленные газоанализаторы ежегодно проходили поверочные процедуры аккредитованными юридическими лицами. Есть свидетельства о поверке, подтверждающие соответствие оборудования требованиям законодательства. Согласно поверочным свидетельствам, выданным Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области в июле 2020 года, используемое на постах контроля качества атмосферного воздуха оборудование было признано пригодным к применению.