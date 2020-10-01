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01.10.2020 22:01
Рубрика: Общество

В Оренбуржье экологические посты занижали показатели загазованности

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье вспыхнул громкий скандал вокруг региональной системы экомониторинга. Как установила прокурорская проверка, стационарные экологические посты, которые должны отслеживать состояние воздуха на территории области, выдавали недостоверные данные, поскольку были оснащены неисправным, а то и вовсе контрафактным оборудованием. Из девяти обследованных постов четыре работали с нарушениями.
Фото: Прокуратура Оренбургской области Фото: Прокуратура Оренбургской области
Фото: Прокуратура Оренбургской области

Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.

Напомним, что состояние воздуха в регионе, где ведут активную деятельность нефте- и газодобывающие компании, для местных жителей уже много лет значится в числе самых злободневных проблем. По количеству вредных выбросов в атмосферу Оренбуржье занимает первые строчки экологического антирейтинга Приволжья. Ежегодно предприятия области "выдыхают" более 500 тысяч тонн загрязняющих веществ.

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Власти рапортуют о том, что держат вопрос на контроле: на территории области установлено 42 стационарных экопоста, а с февраля текущего года в регионе заработала единая система экологического мониторинга окружающей среды. Все данные с постов поступают на интерактивную карту, информация о состоянии воздуха доступна любому пользователю сети Интернет.

Но число жалоб не снижается.

- За последние два года органами экологического контроля зарегистрировано около 8000 обращений граждан, связанных с качеством атмосферного воздуха, - констатировал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии Алексей Турыгин.

При этом приборы на экопостах, установленных в районах, где жители жаловались на токсичный запах, показывали, что оснований для беспокойства нет.

Фото: Пресс-служба администрации Дворцового округа
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Объяснение противоречивой ситуации было получено по итогам проверки, проведенной сотрудниками Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры совместно со специалистами Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ГСМ). Проанализировав в девяти территориях работу экологических постов, находящихся в ведении ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области", на четырех из них эксперты обнаружили нарушения. Речь идет о стационарных постах, расположенных на улице Лабужского в Оренбурге, поселке Переволоцком и селе Илек, а также передвижной лаборатории в Бузулуке. Измерительная техника здесь работала неисправно: приборы не реагировали на превышение показателей загазованности воздуха, а кое-где и вовсе было установлено контрафактное оборудование.

Следует отметить, что оснащение для экопостов было поставлено коммерческой организацией в рамках госконтракта в 2019 году.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Прокуратура внесла представление в адрес министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона с требованием устранить недостатки. Кроме того, материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно "РГ", ряд должностных лиц из ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" уже уволены. Выделены средства на закупку нового оборудования для системы экомониторинга.

Тем временем в регионе продолжается проверка всех стационарных и передвижных постов экологического контроля.

Компетентно

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский:

- Из резервного фонда выделено 53 миллиона рублей на приобретение оборудования для работы системы экомониторинга Оренбургской области. Министерством природных ресурсов региона проводится процедура закупки оборудования. В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха проводится с помощью стационарных постов промышленных предприятий и передвижных постов, которые соответствуют необходимым требованиям. Регион будет настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении виновных лиц и возмещении ущерба. Проверка подтвердила, что у регионального министерства не было оснований для сомнений по поводу пригодности оборудования. Все установленные газоанализаторы ежегодно проходили поверочные процедуры аккредитованными юридическими лицами. Есть свидетельства о поверке, подтверждающие соответствие оборудования требованиям законодательства. Согласно поверочным свидетельствам, выданным Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области в июле 2020 года, используемое на постах контроля качества атмосферного воздуха оборудование было признано пригодным к применению.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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