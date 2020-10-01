В Прикамье мужчину заподозрили в истязании своей дочери

В городе Березники Пермского края местного 52-летнего жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что мужчина систематически наносил побои своей несовершеннолетней дочери, когда она находилась дома. Девочка обратилась за медицинской помощью. Врачи констатировали у нее многочисленные следы побоев и передали информацию в правоохранительные органы. В результате ребенок был изъят из семьи и помещен в социальное учреждение.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.