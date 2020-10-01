В Саратове суд приостановил работу частного дома престарелых

В Саратове Волжским районным судом из-за многочисленных нарушений приостановлена работа пансионата "Мирра", где проживали пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе.

В ходе проверки частного дома престарелых сотрудниками прокуратуры Волжского района города и Роспотребнадзора, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Во время проверки в пансионате находились 32 пожилых человека, при этом часть из них проживали в подвальном помещении. У 15 постояльцев пансионата медики областного кожно-венерологического диспансера обнаружили чесотку.

- Массовое заражение чесоткой произошло в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками пансионата "Мирра" своих обязанностей и несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

Как отметили в суде, своевременных мер, чтобы вылечить людей руководство пансионата не принимало. В пансионате также отсутствовали медицинские кабинеты, прачечная, помещения для хранения личных вещей жильцов.

Кроме того, по мнению проверяющих, здесь не соблюдали необходимые противоэпидемические требования, не измеряли температуру.

Как отметили в Волжском суде, лицензию на осуществление деятельности руководство пансионата не представило, хотя здесь проживают люди, которым в связи с имеющимися у них заболеваниями требуется постоянный медицинский уход.

По решению суда работа пансионата приостановлена на 30 суток. Как сообщили корреспонденту "РГ" в одном из контролирующих ведомств, часть стариков уже забрали домой родственники.