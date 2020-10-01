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01.10.2020 12:43
Рубрика: Происшествия

Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю

Текст: Иван Петров
В Новгородской области раскрыто дерзкое преступление, совершенное в ночь на 1 сентября. Тогда злоумышленники обокрали Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, прихватив с собой в том числе подаренную в 2001 году президентом России Владимиром Путиным икону.

"Двое преступников подплыли на лодке к острову, на котором расположен монастырь, затем сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. После, разбив окно, они забрались в храм и оттуда похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент РФ", - рассказали в МВД России.

Фото: youtube.com
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Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже ценностей двоих жителей города Волхова Ленинградской области. Подозреваемые были одновременно задержаны по адресам своего проживания. Выяснилось, что один из них ранее был судим за совершение тяжких преступлений.

В ходе обысков у задержанных оперативники обнаружили часть похищенного, в том числе напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери. Исторические ценности были спрятаны в гараже одного из фигурантов расследования. В ближайшее время полицейские вернут святыни в монастырь.

На видео, опубликованном МВД России, видно, как оперативники обнаруживают священную икону. Также в ролике показан процесс задержания подозреваемых.

В настоящее время по факту дерзкого похищения монастырских ценностей следователем отдела МВД России по Валдайскому району Новгородкой области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ 158 "кража" и 164 "хищение предметов, имеющих особую ценность". Только по 164-й статье подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку они действовали "группой лиц по предварительному сговору".

Фото: Пресс-служба ФСИН России
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что операцию по установлению, розыску и поимке преступников провели оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Новгородской области и сотрудниками ФСБ России.

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