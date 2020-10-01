Житель Прикамья поджег здание суда, чтобы уничтожить улики

Жителя города Соликамска Пермского края обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием было установлено, что обвиняемый, используя бутылки с зажигательной смесью, совершил поджог здания Соликамского городского суда.

Мотивом преступления стало желание помешать рассмотрению уголовного дела, которое было возбуждено в отношении него по статье № 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение). С помощью дерзкого поступка обвиняемый пытался уничтожить улики в отношении себя и все документы уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.