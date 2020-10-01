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01.10.2020 03:05

Генерируя развитие

Завод "ЭЛСИБ" стал участником программы модернизации энергетических предприятий
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 221(8275)
За последние три года новосибирский завод "ЭЛСИБ" увеличил общий объем заказов в пять раз - с 1,5 до 7,6 миллиарда рублей. Сегодня он поставляет турбогенераторы не только на российские ТЭЦ, ГЭС и ГРЭС, но и за рубеж, в том числе участвует в оснащении важнейшими узлами атомных электростанций.
В производственном корпусе завода "ЭЛСИБ". Фото: Татьяна Кравченко В производственном корпусе завода "ЭЛСИБ". Фото: Татьяна Кравченко
В производственном корпусе завода "ЭЛСИБ". Фото: Татьяна Кравченко

Этот год завод планирует закончить с ростом выручки на сорок процентов - до 3,3 миллиарда рублей. При этом генеральный директор НПО "ЭЛСИБ" ПАО Дмитрий Безмельницын уверен, что и в ближайшем будущем положительная динамика сохранится, например, за счет тренда на замену оборудования, выработавшего свой ресурс, поддерживаемого на многих тепловых и гидроэлектростанциях.

Но основу развития как минимум на ближайшее десятилетие руководство завода связывает со стартом программы ДПМ-2, цель которой - глубокая модернизация генерирующих мощностей в отечественной энергетике.

- Ее реализация даст импульс развитию энергомашиностроения и всех сопряженных отраслей, например, металлургии. Это загрузка мощностей нашего и смежных предприятий, что, в свою очередь, обеспечит заводы средствами для инвестиций как в технологии, инфраструктуру, так и в человеческий капитал, позволит привлекать молодых специалистов, повышать уровень зарплат.

Уже сегодня "ЭЛСИБ" выполняет заказы на производство турбогенераторов в рамках ДПМ-2, первое оборудование будет поставлено на ряд российских ТЭЦ в 2022-2024 годах. Однако спектр выпускаемых заводом машин гораздо шире - так, есть крупные заказы для атомной промышленности, не только бывших республик СССР, но и стран дальнего зарубежья. Например, двигатели "ЭЛСИБ" будут работать на атомных станциях Куданкулам в Индии, Аккую в Турции, Руппур в Бангладеш, а также на АЭС в Китае и ряде других государств.

Завод "ЭЛСИБ" обеспечивает полный цикл создания турбогенератора - от согласования деталей с ответственными инстанциями до шеф-монтажа. Но самым важным этапом, помимо самого производства, является индивидуальное проектирование будущей машины. Ведь каждая энергетическая станция имеет свои особенности, а каждое государство предъявляет собственные требования.

- Например, двигатели, которые мы изготавливаем для индийской Куданкулам, будут установлены на главных циркуляционных насосах - это важнейший узел, - подчеркивает Дмитрий Безмельницын. - Эти насосы подают воду для охлаждения реактора и выработки острого пара, который поступает на турбины. Конструкция этих двигателей и предъявляемые к ним требования называют "постфукусимовскими", то есть реактор должен выдерживать девятибалльное землетрясение.

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