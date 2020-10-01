Иркутская область готова к исполнению решений по развитию лесной отрасли

Об этом губернатор Иркутской области заявил, комментируя итоги совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое Владимир Путин провел в режиме видеоконференции 30 сентября.

Глава государства отметил, что в отечественном лесном комплексе остается много острых системных проблем. Он также заострил внимание на том, что в лесных регионах России продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. Зачастую все это идет через разного рода серые или откровенно криминальные схемы вывоза продукции.

По словам президента, для прекращения бесконтрольного вывоза необработанной древесины следует активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Российской Федерации правилам. Президент поручил с 1 января 2021 года запустить такую систему учета древесины в пилотном режиме, а с 1 июля она должна стать обязательной.

Также Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

- Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решенной до сих пор проблеме, как незаконные рубки. Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы, - поставил задачу президент РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал решения, принятые на совещании, своевременными и актуальными, отметив, что Приангарье заготавливает самый большой объем древесины в России.

- Иркутская область, к сожалению, еще и лидер по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. По данным Рослесхоза, почти 80 процентов от всего количества незаконных вырубок приходится на нашу область. Мы несколько раз обсуждали вопрос декриминализации лесного комплекса с президентом. В том числе 8 сентября во время видеоконференцсвязи Владимира Владимировича с территориями Иркутской области пострадавшими от наводнения летом прошлого года. Я попросил главу государства поддержать наши мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса, - напомнил Игорь Кобзев.

Глава области отметил, что в этом году Иркутская область начала активную борьбу с "черными" лесорубами. В результате объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30 процентов, а нанесенный ущерб уменьшен на 42 процента.

- Теперь наши усилия поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых решений. Уверен, что экономическими методами удастся убедить бизнес отреагировать на все поручения президента даже раньше, чем они вступят в силу юридически, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"