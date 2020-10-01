В Омске заметно выросло число слушателей центра инноваций в социальной сфере (ЦИСС). Все чаще они берутся за совместные проекты, в том числе международные.

- На первый взгляд кажется, что совместные проекты нехарактерны для бизнеса, который живет по законам конкуренции и стремится к монополии. Однако для малого предпринимательства ограничения выявляют другую тенденцию - стремление объединять усилия. Наша практика показывает, насколько выгодно бывает работать в партнерстве, которое создает интересные и плодотворные проекты, новые услуги, рабочие места, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" руководитель омского ЦИСС Ирина Сербина.

В этом году в числе многообещающих оказался проект Александра Косьминова, объединивший полтора десятка фермеров. Они организовали бесплатную доставку продовольствия пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным семьям.

- Мы работаем только с легальными омскими производителями, - сообщил корреспонденту "РГ" Александр Косьминов. - Вся фермерская продукция проходит жесткий контроль качества. Линейка широкая, вплоть до мяса перепелов и кроликов, деревенского хлеба и сыра, "живого" шоколада и авторских сладостей. Кооперация помогает нам преодолевать экономические потери, связанные с кризисом. Сельские экологически чистые продукты пользуются спросом. Уже планируем открывать павильоны в других частях города.

Помимо молока, полуфабрикатов и колбас, в витринах магазинчика выставлена деревянная кухонная утварь. Как оказалось, столярная мастерская - еще один партнер бизнес-команды. Непростой 2020-й год заставил мастеров искать новые возможности.

- Появились новые каналы сбыта, - поделился опытом руководитель столярной мастерской Валентин Леваш. - Центр поддержки экспорта помог с продвижением продукции на международной электронной площадке. Нашими разделочными досками заинтересовались европейские рестораны. Оказались в тренде мини-бары - во время пандемии только в Америку отправили два десятка экземпляров. Помимо этого, создали серию видеоуроков для школьников. На мастер-классы в социальных сетях записались 100 человек.

Сейчас Валентин Леваш получает второе высшее экономическое образование, проходит обучение в школе бизнес-тренеров ЦИСС. А после снятия ограничений вместе с партнерами из семейного клуба учит мальчишек конструировать и работать с деревом. И, судя по всему, пятилетним ребятишкам это очень интересно.

- Столярная студия - настоящая находка для нас, - признает руководитель детского развивающего центра Наталья Русина. - В сегодняшних непростых условиях мы учились, искали партнеров, совершенствовали свой сайт. Благодаря региональной субсидии вместе с Центром образовательных инициатив "СТЕМ" открыли обучающие секции юных айтишников и инженеров. А всего совместно с резидентами кластера организовали для дошколят с десяток образовательных проектов.

Как оказалось, социальным предпринимателем может стать любой, у кого есть желание. И сферы приложения сил могут быть самые разные. Недавно резидентом кластера стала руководитель танцевальной студии. Чтобы предложить оригинальный проект, связанный с изучением корейской культуры, девушка окончила школу социального предпринимательства.

- Студия только открылась, а мы уже набрали сто человек, - сообщила корреспонденту "РГ" Светлана Пеньевская. - В ЦИСС мне помогли найти единомышленников из Общероссийского объединения корейцев, других специалистов, которые налаживают контакты с Республикой Корея в рамках нацпроекта "Международное сотрудничество". Так что мой проект еще в начале пути.

Тем временем

Из-за пандемии традиционный международный форум "Инносиб" перенесен. Вместо него в октябре в Омске пройдет форум "Национальные проекты - дело каждого". Его участниками станут предприниматели из 23 регионов РФ, а также федеральные эксперты. ЦИСС презентует омские социальные бизнес-проекты. Опыт работы некоммерческих организаций региона в условиях ограничений будет представлен в сборнике "Это мы можем".