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01.10.2020 21:06
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в Иркутской области в 2019 году.

Правительство должно выделить средства на софинансирование в 2021-2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий, пострадавших в результате наводнения.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае в зоне паводка оказались 56 населенных пунктов

Кроме того, Владимир Путин указал выделить средства на софинансирование завершения в 2021-2022 годах работ по строительству защитных гидротехнических сооружений в Иркутской области.

И наконец, 100 млн рублей должны быть выделены на доступные кредиты малому и среднему бизнесу, пострадавшему от наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Правительству совместно с МЧС и властями Амурской области, Забайкальского, Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области поручено до 15 октября проанализировать ситуацию, сложившуюся в результате паводка, произошедшего в августе уже этого года. А также организовать работы по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов инфраструктуры, и оказать помощь пострадавшим, включая нуждающихся в жилье. Президент поручил как можно скорее восстановить объекты связи, инфраструктуры, административных зданий.

Еще президент поручил проработать вопрос о проведении Года Байкала и доложить до декабря.

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