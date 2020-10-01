Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков

Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в Иркутской области в 2019 году.

Правительство должно выделить средства на софинансирование в 2021-2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий, пострадавших в результате наводнения.

Кроме того, Владимир Путин указал выделить средства на софинансирование завершения в 2021-2022 годах работ по строительству защитных гидротехнических сооружений в Иркутской области.

И наконец, 100 млн рублей должны быть выделены на доступные кредиты малому и среднему бизнесу, пострадавшему от наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Правительству совместно с МЧС и властями Амурской области, Забайкальского, Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области поручено до 15 октября проанализировать ситуацию, сложившуюся в результате паводка, произошедшего в августе уже этого года. А также организовать работы по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов инфраструктуры, и оказать помощь пострадавшим, включая нуждающихся в жилье. Президент поручил как можно скорее восстановить объекты связи, инфраструктуры, административных зданий.

Еще президент поручил проработать вопрос о проведении Года Байкала и доложить до декабря.