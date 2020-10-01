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01.10.2020 09:57

Безопасность как фактор роста

Инфраструктура ООО "Транснефть-Восток" выводит на новый уровень промышленную безопасность на объектах
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Экономика Сибири № 221(8275)
Текущий 2020 год был объявлен в ПАО "Транснефть" и ее дочерних предприятиях Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Большое внимание уделяется влиянию так называемого человеческого фактора - ведь именно люди, их знания, навыки, а главное, дисциплина - первое условие безопасной и бесперебойной работы производства.
Обходы НПС - важнейший элемент производственного контроля. Фото: Из архива компании Обходы НПС - важнейший элемент производственного контроля. Фото: Из архива компании
Обходы НПС - важнейший элемент производственного контроля. Фото: Из архива компании

ООО "Транснефть-Восток" внедрило целый комплекс новых технологий, позволяющих оптимизировать работу персонала и свести к минимуму влияние человеческого фактора при контроле за работой оборудования. Среди них - дистанционные системы тестирования работников, современные методы контроля, уникальное оборудование.

Расстояние не помеха

В этом году ООО "Транснефть-Восток" подключило все свои подразделения к Единому порталу Ростехнадзора по тестированию в области промышленной безопасности. Это позволило сотрудникам предприятия проходить проверку знаний в дистанционном режиме, без отрыва от основной производственной деятельности по самым актуальным программам аттестации под ведомством Ростехнадзора.

На помощь пришла цифровизация - в каждом районном нефтепроводном управлении компании были оборудованы автоматизированные рабочие места для аттестации по защищенным каналам связи. На сегодняшний день около 50 сотрудников Транснефть-Восток прошли аттестацию дистанционно.

Цифровой патруль

Современный нефтепровод и нефтеперекачивающие станции - это комплекс высокотехнологичного оборудования. Ежесекундно в территориальный диспетчерский пункт отправляется огромный объем данных: давление в трубопроводной системе, скорость, объемы перекачки нефти и наличие внешних воздействий. Единая система управления нефтепроводами, в случае отклонений, может даже скорректировать параметры работы оборудования. Однако полностью отказаться от человеческого участия до сих пор невозможно: обходы - важнейший элемент производственной безопасности.

Каждую НПС (нефтеперекачивающая станция) регулярно обходят слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, механики, электромонтеры. Снимают показания, проверяют технологическое оборудование. Важно все это делать оперативно и своевременно.

Одним из решений, направленных на повышение производственной эффективности, стало внедрение специального программного комплекса.

Принцип работы комплекса простой - по маршруту осмотра устанавливаются цифровые метки. Дежурный сотрудник, следуя по нему, отмечается, поднося к меткам специальный считыватель. Считывание метки подтверждается миганием светового индикатора и вибрацией, так что его легко идентифицировать даже в темных и шумных местах. В конце рабочего дня можно еще раз проанализировать маршрут персонала, сформировать новый, более оптимальный вариант обхода, сэкономить тем самым сотруднику время для решения других задач на объекте. На одной НПС может быть до ста таких меток. Все они работают автономно, могут выдерживать удары током и низкие температуры.

Благодаря внедрению данной системы на объектах ООО "Транснефть-Восток" человеческий фактор становится одним из самых незначительных в производственных процессах, повышается надежность и безаварийность перекачки нефти по нефтепроводам, которые находятся в зоне ответственности компании.

Технологии для безопасности

Еще один фактор безопасности - пристальное внимание к природно-климатическим условиям, в которых ведется эксплуатация нефтепроводов. Тысячи километров нефтепроводов ВСТО, Куюмба - Тайшет и других магистралей проложены в крайне непростых геологических и климатических условиях. Вечная мерзлота и болота, тектонические разломы и оползни, сейсмическая активность и разливы рек - для каждого сложного участка проектировщики предусмотрели различные технические решения. Например, чтобы не допустить таяния вечной мерзлоты, на объектах ВСТО установлены термостабилизаторы - специальное оборудование, которое охлаждает грунт, не дает ему растаять и потерять несущую способность.

Еще одно решение, направленное на обеспечение безопасной эксплуатации, - наземное и воздушное лазерное сканирование нефтепровода. Во время авиапатрулирования специальное оборудование, установленное на борту воздушного судна, проводит сканирование трассы нефтепровода и объектов, расположенных вдоль линейной части. Затем данные обрабатываются и передаются для анализа планово-высотного положения объектов. Анализ проводит научно-исследовательский институт "Транснефти". За годы, что работает такая система, сформирована колоссальная база данных, на ее основе строятся графики проведения ремонтов, определяется необходимость установки дополнительного оборудования на линейную часть трубопровода или на территории станций. Во время таких облетов проводится обследование и сопутствующей инфраструктуры, например линий электропередачи.

- Все эти работы ведутся в разное время, на разных объектах. Их надо спланировать и провести с соблюдением намеченных графиков, учитывая жесткие климатические особенности Сибири. Например, лазерное сканирование нефтепровода, как наземное, так и воздушное, проводят летом при отсутствии снежного покрова, планово-высотное обследование объектов - весной, когда грунт проморожен на максимальную глубину, и осенью, когда грунт полностью оттаял за летние месяцы. В зимнее время идет проверка работоспособности систем термостабилизации грунта. Поэтому компания сейчас внедряет новое программное обеспечение для планирования и проведения геотехнического мониторинга. Программа помогает также контролировать весь объем работ и выполнять их в требуемые сроки. Ее применение позволяет уйти от работы с бумажными носителями, обеспечивает оперативный поиск и доступ к данным с любого рабочего места в любое время суток, - поясняет Алексей Пешков, начальник отдела мониторинга объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций ООО "Транснефть-Восток".

По последнему слову техники

Компания внимательно отслеживает все технические новинки, которые позволяют повышать эффективность и безопасность эксплуатации нефтепровода. В конце 2019 года ремонтные службы всех эксплуатационных подразделений "Транснефть-Востока" получили отечественную разработку: шесть комплектов шпунтовых ограждений "Барьер-1М". Подобное оборудование позволяет проводить ремонт трубопровода в болотистой местности или с сильно обводненными грунтами. Новые технологии пришли на смену прежним, менее эффективным и более затратным.

Кроме того, было приобретено четыре вибропогружателя. Это оборудование монтируется на экскаваторы, расширяя их функционал. С его помощью можно погружать в грунт шпунтовые ограждения, трубы различного диаметра, деревянные столбы с возможностью их извлечения.

- Еще одна технологическая доработка, которая позволяет разрабатывать траншеи на пойменных и сезонно-затапливаемых участках с помощью экскаваторов, - удлиненное рабочее оборудование. Оно монтируется на экскаватор и состоит из стрелы, рукояти, ковша, вспомогательных систем. А в начале этого года подразделения получили три комплекта шасси экскаватора-амфибии. Дополнительные узлы - в виде больших понтонов с гусеницами - устанавливаются на спецтехнику и незаменимы, если работы ведутся в болотах и на водных объектах, - рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации ООО "Транснефть-Восток" Александр Рыбкин.

Цифровизация и высокие технологии, применяемые в производстве, - неизменные атрибуты в деятельности современных компаний. В первую очередь тех, что напрямую соотносят свои интересы и интересы государства. Ведь для компании новые технологии - это вопрос не только производственной эффективности, но в первую очередь вопрос сохранения жизни и здоровья людей, экологической безопасности. Придерживаясь этой стратегии, компания выстраивает производственные механизмы таким образом, чтобы они работали как часы, невзирая на расстояния, климат, человеческий фактор и непредвиденные обстоятельства.

Справка РГ

ООО "Транснефть-Восток" обеспечивает бесперебойную работу участка нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" от Тайшета до Сковородино, а также российско-китайского нефтепровода Сковородино - Мохэ. Кроме того, компания ведет эксплуатацию нефтепровода Куюмба - Тайшет и трубопроводных магистралей Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, проходящих по территории Иркутской области. В общей сложности под конт-ролем ООО "Транснефть-Восток" находится более 4,5 тысячи километров трубопроводов и более 30 нефтепроводных объектов.

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