В Алтайском крае настоящий ипотечный бум: установлен новый рекорд по объему выданных кредитов. И в новостройках квартиры разбирают, и на вторичном рынке недвижимости ажиотаж. По мнению риелторов и застройщиков, спрос на жилье подогрели программы льготной и сельской ипотеки. И то, как долго он сохранится, будет зависеть от продления этих программ.

По данным Банка России, за шесть месяцев нынешнего года в Алтайском крае банки выдали ипотечных кредитов на сумму 17,4 миллиарда рублей, что почти на двадцать процентов больше показателя аналогичного периода 2019-го. Если смотреть динамику за последние десять лет, то нынешние результаты - это рекорд и новый исторический максимум ипотечного кредитования в регионе.

- Снижение ключевой ставки и государственные программы позволили поддержать ипотечный рынок, - комментирует ситуацию заместитель управляющего отделением "Барнаул" Сибирского главного управления Банка России Андрей Антипов. - Банки снизили ставки как по гражданской, так и по военной ипотеке. А льготные программы позволяют оформлять кредиты под минимальные проценты - от 2,7 процента годовых по сельской ипотеке и 6,5 по государственной программе субсидирования. Благодаря этому средневзвешенная ставка в Алтайском крае достигла своего исторического минимума в 7,5 процента годовых, хотя еще в январе была на уровне 9,05.

В региональном управлении Росреестра отмечают, что рост объемов ипотеки наблюдается на фоне снижения общего количества сделок на рынке. По словам замруководителя управления Елены Бандуровой, за восемь месяцев этого года число сделок с недвижимостью в крае сократилось примерно на пятнадцать процентов. Но при этом ипотека с господдержкой помогла поддержать жилищное строительство, объемы которого, по данным Алтайкрайстата, всего 1,4 процента не дотянули до уровня прошлого года. Снижение числа сделок произошло в основном за счет падения спроса на коммерческую недвижимость.

- Ипотека с господдержкой под 6,5 процента годовых - одна из антикризисных мер руководства страны, и она дала свои результаты, - подчеркивает Елена Бандурова. - Мы видим, что при общей стагнации жилищный рынок сумел сохранить свои позиции. С начала года 1 650 жителей края оформили льготные ипотечные кредиты и 349 граждан приобрели жилье с помощью сельской ипотеки. Алтайский край лидирует в СФО по выдаче льготной ипотеки.

При этом участники рынка недвижимости утверждают, что сейчас спрос на жилье настолько высокий, что квартиры в Барнауле идут нарасхват.

По мнению председателя комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в строительной сфере Марины Ракиной, падение спроса на жилищном рынке было только в первые месяцы пандемии - апреле-мае. Сейчас все научились работать онлайн и с июня наблюдается стабильный рост спроса, который в сентябре вырос примерно на тридцать процентов.

- Программа льготной ипотеки очень подогрела рынок жилья Алтайского края, - уверена Марина Ракина. - Тем более что реальные ставки сейчас ниже заявленных 6,5 и составляют 4,7-4,9 процента годовых благодаря сотрудничеству банков и застройщиков. Многие строительные компании уже распродали почти все свои объекты, и сейчас рынок ждет новых предложений. В отдельных сегментах наблюдается дефицит. Это прежде всего касается самых востребованных и недорогих однокомнатных квартир стоимостью около полутора миллиона рублей. В точечной застройке их уже не найти, есть единичные предложения в новых кварталах. Но и цены теперь начинаются от 1,8 миллиона рублей.

Риелторы подтверждают: высокий спрос вызвал рост цен на недвижимость. В новостройках это пока не так заметно, поскольку компании, работающие по системе эскроу-счетов, обязаны согласовывать ценовую политику с банками. А на вторичном рынке цены подросли за счет отсутствия торга. Если раньше вполне можно было сбить цену на 100-200 тысяч рублей, то сейчас покупают, почти не торгуясь. "Смели даже неликвид, который годами не продавался. Спрос такой, что днем выставляют объявление о продаже квартиры, а к вечеру она уже продана", - говорят представители риелторских компаний.

- Программа льготной ипотеки позволила не только поддержать спрос на первичном рынке, но и увеличить продажи в новостройках, - подчеркивает представитель компании-застройщика "Алгоритм" Владимир Чернышев. - К концу года застройщики традиционно стараются ввести уже готовые объекты и дать старт новым проектам, что также стимулирует спрос. Что касается роста цен, то он неизбежен, потому что застройщики постепенно переходят на проектное финансирование, то есть в себестоимость жилья будут включены дополнительные расходы за обслуживание кредитов. Но и значительного роста цен мы не ожидаем.

Учитывая, что программа льготного ипотечного кредитования завершается 1 ноября, можно ожидать, что на октябрь придется пик интереса к этому банковскому продукту. А дальнейшее развитие ситуации на жилищном рынке во многом будет зависеть от того, продлят льготную ипотеку или нет.

- Если она будет продлена, то это поддержит высокий спрос на жилье. Если же завершится 1 ноября, то по инерции спрос еще продержится до конца года, а дальше будет стагнация, - прогнозирует Марина Ракина.

- Завершение программы льготной ипотеки, конечно, затормозит спрос, - соглашается Владимир Чернышев. - Но ставка в восемь процентов годовых будет тоже интересна покупателям. Тем более что у многих застройщиков и банков действуют свои программы субсидирования. Конечно, дать такую льготную ставку, как государство, мы не можем, но сделать ее ниже средней - вполне.

Тем временем

По данным управления Росреестра по Алтайскому краю, за восемь месяцев 2020 года в Алтайском крае рекордно вырос спрос на гаражи. Количество сделок в этом сегменте увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой невиданный спрос специалисты объясняют желанием граждан инвестировать свои сбережения в недорогой вид недвижимости.