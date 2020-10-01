В Новосибирске почти 300 кошек и собак нашли свой дом

Сотрудники Новосибирского центра по проблемам домашних животных помогли обрести новый дом нескольким сотням бродячих собак и кошек.

Новосибирский центр по проблемам домашних животных занимается не только отловом и содержанием безнадзорных четвероногих.

- В этом году совместно с компанией "ИнфоСофт" учреждением разработана система учета животных, которые поступают в центр, - сообщает администрация города Новосибирска. - В ней отражены данные, начиная от подачи гражданами заявки на отлов или поиск: указывается животное, его регистрационный номер и другая дополнительная информация, которая может в любое время дополниться.

Сотрудники центра и волонтеры стараются пристроить бездомных собак и кошек в добрые руки. В социальных сетях они размещают фотографии и информацию о животных, которые попали в трудную ситуацию и ищут новых хозяев. Многие жители Новосибирска не остаются равнодушными к судьбе бедолаг и берут их к себе на воспитание. А сотрудники центра регулярно получают "фотоприветы из дома" от бывших подопечных.

В этом году у 34 отловленных на городских улицах питомцев нашлись прежние хозяева. Как выяснилось, их домашние любимцы убежали из дома и потерялись.

В соответствии с Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными" не пристроенных собак и кошек стерилизуют и вакцинируют. А потом здоровых, неагрессивных и привитых от инфекционных болезней животных возвращают на прежнее место обитания.

- Центр проводит ряд мероприятий, направленных на оптимизацию совместной жизни людей и домашних животных, в том числе вакцинацию от заболевания бешенством и овариогистерэктомию, - сообщает администрация.

Кстати

Получить информацию о собаках и кошках, находящихся в Новосибирском центре по проблемам домашних животных можно на официальной странице учреждения ВКонтакте (https://vk.com/ncpdg) или по телефонам: 380-42-01, 380-13-62. Чтобы взять понравившееся животное для дальнейшего содержания, необходимо обращаться с заявлением по адресу: Северный проезд, 9/4.