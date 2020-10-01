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01.10.2020 11:18
Рубрика: Власть

В Новосибирской области открылся крупный распределительный центр

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия распределительного центра крупнейшей торговой сети страны. Запуск объекта позволит создать новые возможности для товаропроизводителей региона.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Новосибирская область находится в авангарде трансформации современной логистики, торговли, распределения товаров, необходимых для жителей огромных территорий. По своему расположению, по возможностям транспортной инфраструктуры Новосибирск - это торговые ворота всей Сибири, - отметил Андрей Травников. - Современная торговля - это не прежние базы снабжения и продовольственные склады. Это - современные производства, которые меняются на глазах благодаря развитию логистики, цифровым решениям, прогрессивным управленческим механизмам.

Фото: Татьяна Кравченко
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Инвестиции в крупный логистический проект составили около 2 миллиардов рублей. Новый распределительный центр будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети "Магнит" в Новосибирской области и Алтайском крае. Его площадь составляет более 40 000 квадратных метров. В работе объекта используются передовые технологии для отгрузки, хранения и транспортировки продукции. Появление нового комплекса вместе с автотранспортным предприятием позволило создать в регионе около тысячи рабочих мест.

- Компания "Магнит", активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, дает толчок к развитию наших производителей - в первую очередь, сельхозпроизводителей, переработчиков, - подчеркнул Андрей Травников.

Розничная сеть последовательно расширяет сотрудничество с новосибирскими предприятиями. За последние два года в магазинах "Магнит" в два раза увеличилось количество товаров, произведенных в Новосибирской области. Доля местной продукции в общем ассортименте составляет около 32 процентов (хлеб и хлебобулочные изделия - 98 процентов, птица - 50, молоко - 47, мясная гастрономия - 38, замороженная продукция - 28 процентов). С розничной сетью уже сотрудничает более сотни поставщиков.

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