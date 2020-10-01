В Омской области ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу в обход Казахстана. Ранее из Омска в Русско-Полянский район области вела только одна трасса, участок которой проходит через территорию соседней республики. Теперь это "недоразумение" устранено, а событие, которого ждали шесть лет, назвали историческим.

Строительство 16-километрового участка "Милоградовка - Алабота" обошлось бюджету в 723,5 миллиона рублей. Марш-рут проложили по оптимальной линии, чтобы свести к минимуму затраты на изъятие земель сельскохозяйственного назначения. Удалось сэкономить и на обустройстве дорожного основания - вместо традиционного и весьма дорогого щебня использовали местный грунт.

Потребность в дороге возникла давно, строить ее планировали еще в 2014 году, после решения о демаркации границ между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Однако средств региональной казны было недостаточно, чтобы самостоятельно реализовать проект. Спустя четыре года, когда руководство страны приняло решение выделить 65 процентов необходимых средств из федерального бюджета (областному осталось только 35), строительству включили зеленый свет.

В прошлом году власти Казахстана намеревались закрыть проезд по старой дороге. Жителям Русско-Полянского района с населением более восемнадцати тысяч человек предлагали пользоваться автодорогой через Нововаршавку, а это крюк в десятки километров. Но глава региона Александр Бурков уговорил акима Кумара Аксакалова не вводить ограничения до окончания стройки.

По новой дороге уже идут потоки машин. Транзитный путь весьма востребован и при грузовых, и при пассажирских перевозках.

- Дорога - это новая качественная основа для транспортно-логистической связи между нашими странами, импульс торгово-экономическим отношениям, - заявил на открытии участка вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев.

В строительстве магистрали впервые использовались местные материалы. Специалисты Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета подсчитали, что применять традиционный щебень нерентабельно. Во-первых, это дороже, во-вторых, при таком объеме перевозок грузовики напрочь разбили бы сотни километров сопутствующих трасс. Ученые предложили новую технологию - использовать суглинок с бетоном. "Это эксперимент, окончательные результаты которого мы увидим только зимой. Но есть уверенность, что все пройдет успешно", - утверждают специалисты.

В этом году омичи внедряют ноу-хау и на других магистралях.

В частности, идет эксперимент по ремонту дорог в Муромцевском, Усть-Ишимском и Павлоградском районах. В укладке "дорожной одежды" на участках с низкой интенсивностью движения используют "облегченные" конструкции. Все расчеты выполнили ученые Сибирской автодорожной академии. Если эксперимент пройдет успешно, опыт распространят на другие сельские магистрали. За счет экономии можно будет ремонтировать дорог гораздо больше, чем теперь.

Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" за два последних года региональную дорожную сеть основательно модернизировали. Если раньше строители не справлялись с объемом работ и федеральные деньги приходилось возвращать, то в этом году за высокие темпы Омской области выделили дополнительно два миллиарда руб-лей из средств федерального бюджета.

Прямая речь

Роман Новиков, заместитель руководителя Росавтодора:

- Мы видим, какими темпами идут строительство и ремонт федеральных дорог, реконструкция объектов, и как этот импульс распространяется на региональные и муниципальные дорожные сети. В том числе благодаря методической и финансовой поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Эта дорога - один из примеров.

Из 700 миллионов рублей бюджетных средств, потраченных на нее, 450 миллионов предоставлено минтрансом. Это также пример правильного использования бюджетных средств, в том числе за счет качества работ, использования современных и ресурсосберегающих технологий.