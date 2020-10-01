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01.10.2020 06:36

Суета вокруг дивана

Вернутся ли работники на свои места или останутся на "удаленке"?
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 221(8275)
Пандемия коронавируса заставила работодателей пересмотреть подходы к организации рабочего процесса. Еще полгода назад многие из тех, кто годами трудился на предприятиях и в офисах компаний, даже и подумать не могли, что работа дома станет столь же привычным делом.
"Удаленка" остается востребованной и после смягчения ограничений. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости "Удаленка" остается востребованной и после смягчения ограничений. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
"Удаленка" остается востребованной и после смягчения ограничений. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Согласно исследованию, проведенному международной консалтинговой компанией PwC (участвовало 600 респондентов из 67 стран), 78 процентов опрошенных руководителей крупнейших компаний мира признали режим удаленной работы длительным последствием пандемии COVID-19. Для 41 процента цифровизация бизнеса станет главным приоритетом в долгосрочной перспективе. Еще 26 процентов планируют сконцентрироваться на заботе и безопасности персонала, внедрении программ благополучия для сотрудников и увеличении количества работающих в удаленном режиме.

Фото: iStock
Работодатели ищут способы, как оставить работу из дома навсегда

В целом, делают вывод в PwС, бизнес-модель станет более цифровой - эта тенденция только усилилась в результате пандемии. Все больше внимания будут уделять вопросам развития цифровой инфраструктуры, внедрения гибкого рабочего графика.

- Пандемия и перевод значительной доли работы в онлайн создали дополнительную нагрузку на ИТ-подразделения российских компаний. Кибербезопасность - это не та область, на которой можно экономить, ведь информация и данные в современном мире лежат в основе бизнес-процессов. Большинство компаний смогло наладить защищенную работу для сотрудников, ушедших на "удаленку", и это хороший показатель состояния бизнеса. Все это дало возможность продолжить деятельность, несмотря на ограничения. А тот факт, что больше половины компаний признало кибербезопасность своим стратегическим приоритетом, говорит о том, что в будущем переход на дистанционную работу в случае непредвиденных ситуаций станет менее болезненным, - отмечает еще одну тенденцию директор департамента маркетинга "Медицина" группы "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

Эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" подтверждают, что ведение электронного документооборота в условиях удаленной работы потребовало дополнительных мер защиты для домашних компьютеров пользователей. И руководители компаний на это пошли.

Как показало исследование аналитического центра сервиса по поиску и подбору вакансий "Авито Работа", в Новосибирске "удаленка" остается востребованной и после смягчения ограничений. Вакансий с соответствующим графиком в городе стало больше почти в 2,5 раза, а количество таких резюме и запросов контактов работодателей, предлагающих такие вакансии, в июле 2020 года выросло на 170 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В числе наиболее популярных вакансий удаленной работы в России по стране чаще всего встречаются: "Маркетинг, реклама, PR" (семнадцать процентов от общего числа вакансий, заявленных на сервисе), "ИТ, интернет, телеком" и "Управление персоналом" (по семь процентов), "Страхование и консультирование" (шесть процентов).

Однако результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob говорят о том, что более половины ИТ-специалистов все же предпочтут работу в офисе (в опросе приняли участие 500 специалистов по информационным технологиям из всех федеральных округов страны). Хотя информационные технологии - одна из областей, где рабочие задачи можно выполнять дистанционно.

По мнению опрошенных, офисная работа дает больше возможностей для командного взаимодействия и профессионального развития.

Котяков: Через несколько лет удаленка станет привычной формой занятости

Есть еще одна веская причина ходить в офис. В среднем по стране зарплаты при удаленной работе на пять процентов ниже. В зависимости от профессии и региона, они могут и превышать зарплаты офисных работников. Тем не менее, как уточнили в "Авито Работа", в Новосибирске "удаленщикам" предлагают зарплаты на 21 процент меньше среднерыночных.

Эксперты Kelly Services (международная компания, предоставляющая решения по аутсорсингу и управлению персоналом) и "Авито Работа" провели опрос на тему "Что происходит в компаниях во время эпидемии коронавируса?" и выяснили, что в Новосибирске треть опрошенных руководителей среднего или высшего звена заявили о сокращении найма персонала. Также здесь в условиях самоизоляции возникли сложности с ведением бизнеса, появилась угроза падения доходов. Все это не лучшим образом сказывается на настроении сотрудников. Рост мотивации, связанный с возможностью работать дома, отметили лишь четыре процента респондентов.

Тем не менее многие сотрудники, несмотря на значительное снятие ограничительных мер, не спешат расставаться с дистанционной работой. Возможно, сказывается ожидание второй волны коронавируса. Эксперты "Авито" отмечают, что нынешней осенью вместо обычного для этого времени года запроса "теплая одежда" повысился спрос на товары для онлайн-работы, в числе которых удобный диван, холодильник, телевизор и проектор, телефон, компьютерные стол и стул, компьютер и ноутбук.

- "Коронакризис" заставил нас пересмотреть системы ценностей, отношение к здоровью, безопасности, своей и окружающих. Респонденты отмечают снижение доходов. Особенно это касается работников, индустрии которых пострадали больше всего. Им придется в срочном порядке овладевать новыми специальностями и соглашаться на любую работу для обеспечения своих семей. Будут сокращения среди менеджмента компаний. Но тем не менее мы стоим на пороге очень интересного будущего, - полагает генеральный директор "Kelly Services Россия и Польша" Екатерина Горохова.

Прямая речь

Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России:

- В последнее время все очевиднее становится, что офисный рынок в том виде, к которому привыкли в России и за рубежом, движется в направлении неизбежных изменений. Трансформация далась нелегко, не всем и не сразу, но, так или иначе, тенденция, связанная с оптимизацией использования рабочего пространства, начала набирать обороты. Переход к новой, так называемой "activity-based office", модели, когда офисное пространство планируется не вокруг посадочных мест, а вокруг функциональных задач, которые решаются в той или иной рабочей зоне, оказался самым удачным решением. Во всем мире появилось четкое осознание: необязательно, чтобы сотрудники ежедневно приезжали на работу в офис, а физического присутствия для успешной работы, оказывается, не требуется.

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