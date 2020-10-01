Пандемия коронавируса заставила работодателей пересмотреть подходы к организации рабочего процесса. Еще полгода назад многие из тех, кто годами трудился на предприятиях и в офисах компаний, даже и подумать не могли, что работа дома станет столь же привычным делом.

Согласно исследованию, проведенному международной консалтинговой компанией PwC (участвовало 600 респондентов из 67 стран), 78 процентов опрошенных руководителей крупнейших компаний мира признали режим удаленной работы длительным последствием пандемии COVID-19. Для 41 процента цифровизация бизнеса станет главным приоритетом в долгосрочной перспективе. Еще 26 процентов планируют сконцентрироваться на заботе и безопасности персонала, внедрении программ благополучия для сотрудников и увеличении количества работающих в удаленном режиме.

В целом, делают вывод в PwС, бизнес-модель станет более цифровой - эта тенденция только усилилась в результате пандемии. Все больше внимания будут уделять вопросам развития цифровой инфраструктуры, внедрения гибкого рабочего графика.

- Пандемия и перевод значительной доли работы в онлайн создали дополнительную нагрузку на ИТ-подразделения российских компаний. Кибербезопасность - это не та область, на которой можно экономить, ведь информация и данные в современном мире лежат в основе бизнес-процессов. Большинство компаний смогло наладить защищенную работу для сотрудников, ушедших на "удаленку", и это хороший показатель состояния бизнеса. Все это дало возможность продолжить деятельность, несмотря на ограничения. А тот факт, что больше половины компаний признало кибербезопасность своим стратегическим приоритетом, говорит о том, что в будущем переход на дистанционную работу в случае непредвиденных ситуаций станет менее болезненным, - отмечает еще одну тенденцию директор департамента маркетинга "Медицина" группы "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

Эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" подтверждают, что ведение электронного документооборота в условиях удаленной работы потребовало дополнительных мер защиты для домашних компьютеров пользователей. И руководители компаний на это пошли.

Как показало исследование аналитического центра сервиса по поиску и подбору вакансий "Авито Работа", в Новосибирске "удаленка" остается востребованной и после смягчения ограничений. Вакансий с соответствующим графиком в городе стало больше почти в 2,5 раза, а количество таких резюме и запросов контактов работодателей, предлагающих такие вакансии, в июле 2020 года выросло на 170 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В числе наиболее популярных вакансий удаленной работы в России по стране чаще всего встречаются: "Маркетинг, реклама, PR" (семнадцать процентов от общего числа вакансий, заявленных на сервисе), "ИТ, интернет, телеком" и "Управление персоналом" (по семь процентов), "Страхование и консультирование" (шесть процентов).

Однако результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob говорят о том, что более половины ИТ-специалистов все же предпочтут работу в офисе (в опросе приняли участие 500 специалистов по информационным технологиям из всех федеральных округов страны). Хотя информационные технологии - одна из областей, где рабочие задачи можно выполнять дистанционно.

По мнению опрошенных, офисная работа дает больше возможностей для командного взаимодействия и профессионального развития.

Есть еще одна веская причина ходить в офис. В среднем по стране зарплаты при удаленной работе на пять процентов ниже. В зависимости от профессии и региона, они могут и превышать зарплаты офисных работников. Тем не менее, как уточнили в "Авито Работа", в Новосибирске "удаленщикам" предлагают зарплаты на 21 процент меньше среднерыночных.

Эксперты Kelly Services (международная компания, предоставляющая решения по аутсорсингу и управлению персоналом) и "Авито Работа" провели опрос на тему "Что происходит в компаниях во время эпидемии коронавируса?" и выяснили, что в Новосибирске треть опрошенных руководителей среднего или высшего звена заявили о сокращении найма персонала. Также здесь в условиях самоизоляции возникли сложности с ведением бизнеса, появилась угроза падения доходов. Все это не лучшим образом сказывается на настроении сотрудников. Рост мотивации, связанный с возможностью работать дома, отметили лишь четыре процента респондентов.

Тем не менее многие сотрудники, несмотря на значительное снятие ограничительных мер, не спешат расставаться с дистанционной работой. Возможно, сказывается ожидание второй волны коронавируса. Эксперты "Авито" отмечают, что нынешней осенью вместо обычного для этого времени года запроса "теплая одежда" повысился спрос на товары для онлайн-работы, в числе которых удобный диван, холодильник, телевизор и проектор, телефон, компьютерные стол и стул, компьютер и ноутбук.

- "Коронакризис" заставил нас пересмотреть системы ценностей, отношение к здоровью, безопасности, своей и окружающих. Респонденты отмечают снижение доходов. Особенно это касается работников, индустрии которых пострадали больше всего. Им придется в срочном порядке овладевать новыми специальностями и соглашаться на любую работу для обеспечения своих семей. Будут сокращения среди менеджмента компаний. Но тем не менее мы стоим на пороге очень интересного будущего, - полагает генеральный директор "Kelly Services Россия и Польша" Екатерина Горохова.

Прямая речь

Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России:

- В последнее время все очевиднее становится, что офисный рынок в том виде, к которому привыкли в России и за рубежом, движется в направлении неизбежных изменений. Трансформация далась нелегко, не всем и не сразу, но, так или иначе, тенденция, связанная с оптимизацией использования рабочего пространства, начала набирать обороты. Переход к новой, так называемой "activity-based office", модели, когда офисное пространство планируется не вокруг посадочных мест, а вокруг функциональных задач, которые решаются в той или иной рабочей зоне, оказался самым удачным решением. Во всем мире появилось четкое осознание: необязательно, чтобы сотрудники ежедневно приезжали на работу в офис, а физического присутствия для успешной работы, оказывается, не требуется.