На Ставрополье полицейский застрелил водителя при задержании

В городе Лермонтов Ставропольского края 1 октября полицейский выстрелил в водителя во время задержания. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, нарушитель оказал сопротивление.

- Водитель автомобиля ВАЗ 2114 вел себя подозрительно и не остановился после неоднократных требований инспекторов ДПС. При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, в ходе которого один из них применил табельное оружие, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Пострадавший водитель от огнестрельного ранения скончался на месте. Уточняется, что он житель города Лермонтов.

Следственный отдел по Предгорному району возбудил против стрелявшего полицейского уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Теперь следователи должны установить все обстоятельства происшествия и оценить действия сотрудника правоохранительных органов и погибшего водителя.

В ГУ МВД Ставрополья сообщили, что по факту инцидента начата служебная проверка.