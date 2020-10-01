Пассажира самолета обнаружили мертвым в аэропорту Ставрополя

В аэропорту города Ставрополя накануне скончался пассажир рейса "Москва - Ставрополь". Самолет Airbus A-319 отечественной авиакомпании прибыл по расписанию, после чего на борту обнаружили пассажира без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.

- Инициирована доследственная проверка по факту смерти пассажира рейса, - отметили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, у мужчины мог оторваться тромб, но окончательную причину смерти должны установить судмедэксперты.

Работа аэропорта из-за инцидента нарушена не была, борт вернулся в Москву, следуя графику полетов.