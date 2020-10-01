Студенты и ординаторы Дагестанского государственного медицинского университета, которые работают в больницах с коронавирусными пациентами, получат возможность пройти обучение по индивидуальной программе.

- Мы поддержим студентов, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, - рассказал ректор вуза Сулейман Маммаев. - Но основная наша задача - обучение молодых специалистов. Этим студентам и ординаторам будет определена индивидуальная образовательная программа. Мы готовы обеспечить им дистанционный доступ к занятиям, а также при необходимости сформировать отдельные группы, занимающиеся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В ДГМУ отметили, что будущие медики уже работают в больницах с коронавирусными пациентами на самых сложных участках, в том числе в реанимации. При этом студенты и ординаторы приобретают бесценный практический опыт. Речь идет примерно о 80 таких студентах и 20 ординаторах ДГМУ. А всего за время эпидемии в борьбе с COVID-19 уже участвовали более 500 студентов и 112 ординаторов университета.

Вуз также материально поддерживает будущих медиков, противостоящих коронавирусу. Для этого создан специальный фонд на сумму 20 миллионов рублей. Размер выплат зависит от объема работы и уровня подготовки обучающихся. Так, например, ординаторам, работавшим в "красной" зоне, в среднем уже начислили выплаты на сумму 55 000 рублей, а ординаторам-волонтерам - 22 500 рублей. Для студентов средние выплаты составили соответственно 40 700 и 16 400 рублей.