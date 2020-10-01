В Дагестане обнаружен тайник с боеприпасами

Патроны нашли при проведении комплекса специальных мероприятий на территории Табасаранского района военнослужащие отдельной бригады оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками региональных УФСБ и МВД.

В пресс-службе управления Росгвардии по Республике Дагестан сообщили, что в ходе осмотра местности ранее уничтоженного блиндажа в лесном массиве недалеко от села Джули Табасаранского района была обнаружена закопанная в землю 20-литровая пластиковая бочка. В ней находились более 60 боеприпасов к стрелковому оружию, телефон, различные элементы электропитания, поражающие элементы (саморезы), замыкатель нажимного типа с проводами, разгрузочной жилет, медикаменты, продукты питания, лента с арабской вязью.

По имеющейся информации, найденное принадлежало уничтоженным в июне 2016 года членам бандгруппы "Табасаранская".