В Махачкале пособник беглецов из колонии взят под стражу

Житель Махачкалы, оказывавший пособничество в побеге шестерым особо опасным осужденным, заключен под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Он подозревается в совершении преступления по части пятой статьи 33 и части второй статьи 313 Уголовного Кодекса РФ - пособничество в совершении побега из места лишения свободы.

Напомним, 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии № 2, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы совершили побег.

Попытка удалась благодаря подкопу на территории производственного цеха. Подозреваемый, являясь родственником одного из осужденных, оказывал им необходимое пособничество в побеге. Он был задержан. Всех преступников также удалось найти и задержать.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственный комитет. В ближайшее время предполагаемому пособнику будет предъявлено обвинение.