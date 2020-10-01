На Пушкинский театральный фестиваль, прошедший в Пскове, приехал писатель Евгений Водолазкин. Творческая встреча с автором романов "Авиатор", "Лавр", "Брисбен" собрала книголюбов и участников фестиваля. В тот же вечер петербургский театр "На Литейном" представил спектакль "Лавр", билеты на который разлетелись заранее - и мгновенно. А вот о чем рассказал читателям и театралам сам Евгений Водолазкин.

Спектакль Театра "На Литейном" формально не похож на то, что написал Водолазкин, но близок по сути. Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Красота учит душу

- Пскову я признавался в любви в романе "Лавр". Даже "перевел" сюда новгородских юродивых. Тот, кто пройдет по Пскову и увидит его храмы - не полюбить его не сможет. Многие иностранные читатели рассказывали мне, что полюбили этот город и юродивого Фому, прочтя роман "Лавр". Поскольку увидели жизнь, о которой не знали. Красота учит душу.

Дмитрий Сергеевич Лихачев не раз говорил, что возрождение России начнется не со столиц, а с "малых" городов. Если Псков станет по-настоящему университетским городом с упором на гуманитарные науки - это омолодит город. К сожалению, беда многих университетских городов - и в России, и за рубежом, где я часто бываю, - сокращение учебных программ в магистратуре за счет филологии.

Мы в Пушкинском Доме имеем связь с псковскими коллегами: русскую филологию сейчас объединили с английской. Если так пойдет, лет через 5-10 мы ощутим острую нехватку учителей русского языка и литературы. И это очень печально.

"Сестра четырех" будет в Нижнем Тагиле

- Спектакль петербургского Театра "На Литейном" "Лавр" в постановке Бориса Павловича великолепен. Формально он очень непохож на то, что я написал. Но по сути - близок. Боря не злоупотреблял моим временем, ничего у меня не спрашивал, все делал сам. Я понимал, что мне не надо вмешиваться: он ответственный человек, талантливый режиссер. Спектакль я увидел на премьере. Был потрясен - насколько это хорошо, умно, тонко. Прекрасные режиссерские находки, замечательная сценография.

Многие иностранные читатели рассказывают, что полюбили Псков и юродивого Фому, прочтя "Лавра". Поскольку увидели жизнь, о которой не знали

Вообще мне везет: нет ни одного спектакля по моим романам, о котором я мог бы сказать, что он мне не понравился. Некоторые я видел, правда, лишь на видео. Присылали, например, записи из Тольятти, Томска. "Соловьева и Ларионова" в театре "Современник" поставил молодой режиссер Айдар Заббаров. В Томске идет пьеса "Пародист". В петербургском ТЮЗе - "Близкие друзья".

В ближайшее время ожидается еще несколько театральных премьер по моим текстам. В декабре планирует выпустить "Лавра" в МХАТе имени Горького Эдуард Бояков. В "Сатириконе" будут ставить "Близких друзей". В "Школе современной пьесы" работают над "Авиатором". В Нижнем Тагиле планируют поставить пьесу "Сестра четырех", которую я написал во время пандемии.

В голове конструкция для фильма

- У моих книг счастливая судьба в театре - а с кино пауза затянулась. Обращаются разные режиссеры или продюсеры. Но счастливое время обсуждений проходит - и они исчезают. Я чемпион в области переговоров.

Кого из режиссеров выбрал бы я для экранизации своих романов - появись у меня такая возможность? Помечтать можно. Это могли бы быть, например, Сокуров или Звягинцев. Но не уверен, что их зацепил бы "Лавр". Оба гениальные режиссеры, но снимают о другом и в другом стиле. Высоко ценю Андрея Кончаловского. Но у него много своих планов. Был разговор с Кшиштофом Занусси. Он читал "Лавра" и думал о возможной постановке, но... Павел Лунгин говорил в интервью, что хотел бы снять "Авиатора".

Я много общался с Александром Велединским, режиссером фильма "Географ глобус пропил". Он хотел снять "Лавра", но как-то не срослось - непростой материал. Возможно, я предпочел бы для экранизации другой роман. Хотя "Лавр" - единственный фильм, для которого я написал бы сценарий. Потому что знаю, как это сделать. Есть в голове конструкция, она очень отличается от романа.