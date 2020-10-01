Глава Мурманской области Андрей Чибис сделал прививку от COVID-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал прививку от коронавируса. Сегодня он сообщил об этом журналистам во время онлайн-брифинга.

- Перед тем, как вакцина была поставлена в Мурманскую область, на этапе ее тестирования в рамках исследований, я сделал в Москве эту прививку, - рассказал Андрей Чибис. - Чувствую себя хорошо, не ощущаю никаких неблагоприятных последствий. После этого мы запросили доставку вакцины на территорию Заполярья.

Дополнительные ограничения в Заполярье не вводятся, подчеркнул он. Уровень заболеваемости в регионе на данный момент стабилен. Система здравоохранения готова к любому развитию событий, при необходимости в больницах может быть развернут резервный коечный фонд. Но контроль соблюдения уже введенных мер областные власти намерены ужесточить.

- Отдельные организации общественного питания игнорируют запрет на проведение массовых мероприятий: в барах кипит ночная жизнь, организуются дискотеки, - отметил губернатор. - Суммы штрафов за такие нарушения высоки, а при повторном нарушении заведению может грозить закрытие.