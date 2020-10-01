Какие спектакли посмотреть на фестивале "Балтийский дом" в Петербурге

В Петербурге 1 октября открывается международный театральный фестиваль "Балтийский дом" - в этом году он отмечает тридцатилетие. "РГ" составила гид по самым интересным постановкам, заявленным в юбилейной афише. Поклонники современной драматургии, которые окажутся в эти дни Петербурге, смогут увидеть как российские премьеры, так и прямые трансляции из европейских театров, организованные специально для "Балтийского дома".

"Скрипач на крыше"

Театр-фестиваль "Балтийский дом"

2 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 3500 р.

Хозяева фестиваля традиционно приготовили для смотра свою премьеру. Режиссер Лев Рахлин адаптировал для российской сцены знаменитый бродвейский мюзикл по мотивам Шолом-Алейхема. Оригинальный спектакль стал обладателям девяти премий "Тони" и удостоился места в Зале славы "Грэмми". Отечественный зритель получит удовольствие не только от великолепной музыки, но и от игры любимых актеров - народного артиста России Игоря Скляра и заслуженной артистки России Дарьи Юргенс.

"Коммуна"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

Городской театр Таллина (Эстония)

7 октября, 19.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации

Европейскую часть фестивальной программы начинает прямая трансляция премьерного спектакля режиссера Эльмо Нюганена, поставленного по пьесе датских драматургов Моргенса Рукова и Томаса Винтерберга. История супружеской пары, которая решила устроить коммуну в унаследованном доме, получила в этом году национальную театральную премию, включая номинации "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".

"Гроздья гнева"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

Шаушпильхаус Цюрих (Швейцария)

11 октября, 20.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации

Прямая трансляция из Швейцарии спектакля режиссера Кристофера Рюпинга по произведению нобелевского лауреата Джона Стейнбека. Сюжет, повествующий о драме американской семьи в годы Великой депрессии решен по-европейски пластично, действие наполнено музыкой актуального немецкого композитора Йонаса Холле и подчеркнуто сценографией Джонатана Мерца. В спектакле занята одна из самых интересных актрис новой волны Котоэ Карасава.

"Дорогая Елена Сергеевна"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина

17 октября, 19.00, Основная сцена Молодежного театра на Фонтанке, билеты 600 - 2500 р.

"Сатирикон" привозит в Санкт-Петербург абсолютно свежий спектакль (на момент составления гида премьера не прошла даже на родной московской сцене). Пьесу Людмилы Разумовской поставил ученик Камы Гинкаса - режиссер Владимир Жуков. Трагическую историю циничной встречи нового поколения с "любимой" учительницей представят Наталия Вдовина, Никита Григорьев, Ярослав Медведев / Константин Новичков, Алина Доценко.

"Ромео и Джульетта"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

РАМТ

22 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 2500 р.

Российский академический Молодежный театр покажет февральскую премьеру, которую мало кто успел посмотреть ввиду всем известных обстоятельств. В этот вечер школу Сергея Женовача представляет его последователь режиссер Егор Перегудов. Шекспировскую пьесу он обставил лаконично, если не сказать - лапидарно. Но сдержанность оформления только подчеркнет накал разразившейся бури, которая уничтожит оба враждующие семейства. Действие перенесено в нашу бесприютную современность. В ролях Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев.

"Все тут"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

Московский театр "Школа современной пьесы"

24 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 1500 р.

В еще одном наисвежайшем спектакле на сцену выйдет почти вся труппа "Школы современной пьесы". Дмитрий Крымов не только перенес на сцену пьесу Торнтона Уайлдера "Наш городок", но и погрузился в собственное прошлое, пронизав действие личными воспоминаниями. Перед публикой предстанут не только персонажи пьесы, но и ближний круг режиссера - от Анатолия Эфроса до самого Крымова. Среди исполнителей - Владимир Шульга, Юрий Чернов, Александр Феклистов Александр Овчинников, Мария Смольникова, Виктория Крючкова, Джульетта Геринг.

"Фаина. Эшелон"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

Московский театр "Школа современной пьесы"

26 октября, 16.00 и 20.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 2000 р.

Завершит фестиваль также премьера - спектакль-бенефис замечательной актрисы Елены Санаевой. Режиссер Иосиф Райхельгауз пригласил ее воссоздать образ своей матери - в основу спектакля легли воспоминания Фаины Райхельгауз. Эта работа посвящена 75-летию Победы и является гимном силе человеческого духа. В спектакле также занята Татьяна Циренина.

В расписании фестиваля возможны изменения и дополнения. Следить за программой можно на сайте фестиваля.