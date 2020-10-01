Какие спектакли посмотреть на фестивале "Балтийский дом" в Петербурге

"Скрипач на крыше"
- Театр-фестиваль "Балтийский дом"
- 2 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 3500 р.
Хозяева фестиваля традиционно приготовили для смотра свою премьеру. Режиссер Лев Рахлин адаптировал для российской сцены знаменитый бродвейский мюзикл по мотивам Шолом-Алейхема. Оригинальный спектакль стал обладателям девяти премий "Тони" и удостоился места в Зале славы "Грэмми". Отечественный зритель получит удовольствие не только от великолепной музыки, но и от игры любимых актеров - народного артиста России Игоря Скляра и заслуженной артистки России Дарьи Юргенс.
"Коммуна"
- Городской театр Таллина (Эстония)
- 7 октября, 19.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации
Европейскую часть фестивальной программы начинает прямая трансляция премьерного спектакля режиссера Эльмо Нюганена, поставленного по пьесе датских драматургов Моргенса Рукова и Томаса Винтерберга. История супружеской пары, которая решила устроить коммуну в унаследованном доме, получила в этом году национальную театральную премию, включая номинации "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".
"Гроздья гнева"
- Шаушпильхаус Цюрих (Швейцария)
- 11 октября, 20.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации
Прямая трансляция из Швейцарии спектакля режиссера Кристофера Рюпинга по произведению нобелевского лауреата Джона Стейнбека. Сюжет, повествующий о драме американской семьи в годы Великой депрессии решен по-европейски пластично, действие наполнено музыкой актуального немецкого композитора Йонаса Холле и подчеркнуто сценографией Джонатана Мерца. В спектакле занята одна из самых интересных актрис новой волны Котоэ Карасава.
"Дорогая Елена Сергеевна"
- Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
- 17 октября, 19.00, Основная сцена Молодежного театра на Фонтанке, билеты 600 - 2500 р.
"Сатирикон" привозит в Санкт-Петербург абсолютно свежий спектакль (на момент составления гида премьера не прошла даже на родной московской сцене). Пьесу Людмилы Разумовской поставил ученик Камы Гинкаса - режиссер Владимир Жуков. Трагическую историю циничной встречи нового поколения с "любимой" учительницей представят Наталия Вдовина, Никита Григорьев, Ярослав Медведев / Константин Новичков, Алина Доценко.
"Ромео и Джульетта"
- РАМТ
- 22 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 2500 р.
Российский академический Молодежный театр покажет февральскую премьеру, которую мало кто успел посмотреть ввиду всем известных обстоятельств. В этот вечер школу Сергея Женовача представляет его последователь режиссер Егор Перегудов. Шекспировскую пьесу он обставил лаконично, если не сказать - лапидарно. Но сдержанность оформления только подчеркнет накал разразившейся бури, которая уничтожит оба враждующие семейства. Действие перенесено в нашу бесприютную современность. В ролях Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев.
"Все тут"
- Московский театр "Школа современной пьесы"
- 24 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 1500 р.
В еще одном наисвежайшем спектакле на сцену выйдет почти вся труппа "Школы современной пьесы". Дмитрий Крымов не только перенес на сцену пьесу Торнтона Уайлдера "Наш городок", но и погрузился в собственное прошлое, пронизав действие личными воспоминаниями. Перед публикой предстанут не только персонажи пьесы, но и ближний круг режиссера - от Анатолия Эфроса до самого Крымова. Среди исполнителей - Владимир Шульга, Юрий Чернов, Александр Феклистов Александр Овчинников, Мария Смольникова, Виктория Крючкова, Джульетта Геринг.
"Фаина. Эшелон"
- Московский театр "Школа современной пьесы"
- 26 октября, 16.00 и 20.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 2000 р.
Завершит фестиваль также премьера - спектакль-бенефис замечательной актрисы Елены Санаевой. Режиссер Иосиф Райхельгауз пригласил ее воссоздать образ своей матери - в основу спектакля легли воспоминания Фаины Райхельгауз. Эта работа посвящена 75-летию Победы и является гимном силе человеческого духа. В спектакле также занята Татьяна Циренина.
В расписании фестиваля возможны изменения и дополнения. Следить за программой можно на сайте фестиваля.