Какие спектакли посмотреть на фестивале "Балтийский дом" в Петербурге

Новости

В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал памяти погибшим в "Холдоми" детям 10:05
Автомобили Lada подорожали в пятый раз за год 10:00
Данила Козловский приступил к съемкам фильма "Карамора" 10:00
Еще 1211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Кардиолог рассказал, сколько нужно ходить в день для здоровья сердца 09:00
В России за месяц подорожали автомобили 30 брендов 09:00
Дзюба отреагировал на выход "Краснодара" в групповой раунд ЛЧ 08:54
Тюменские врачи достали кнопку из бронха ребенка 08:52
Баскетболисты "Лейкерс" выиграли первый матч финала НБА у "Майами" 08:29
Netflix вновь экранизирует Конана-варвара 08:16
Бразилия ответила на заявления Байдена об Амазонии 08:12
Франция запретит использовать диких животных в цирках шапито 07:53
В Турции потребовали объяснений от российских пилотов 07:30
Трамп решил снизить зависимость США от импорта полезных ископаемых 06:44
Выживший при крушении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе 06:32
Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей 06:03
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 05:20
Трампу понравились первые теледебаты с Байденом 05:19
В Госдуме назвали аморальной идею депутата Рады о переименовании России 04:04
Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск 03:42
Глава авиарегулятора США положительно оценил испытательный полет Boeing 737 MAX 03:30
Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах 02:58
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена 02:36
ЮАР возобновила авиасообщение с другими странами 01:58
Семь человек пострадали во время стрельбы в США 01:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 09:00
Рубрика: Культура

Какие спектакли посмотреть на фестивале "Балтийский дом" в Петербурге

Текст: Евгений Малышев
В Петербурге 1 октября открывается международный театральный фестиваль "Балтийский дом" - в этом году он отмечает тридцатилетие. "РГ" составила гид по самым интересным постановкам, заявленным в юбилейной афише. Поклонники современной драматургии, которые окажутся в эти дни Петербурге, смогут увидеть как российские премьеры, так и прямые трансляции из европейских театров, организованные специально для "Балтийского дома".
Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом" Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"

"Скрипач на крыше"

  • Театр-фестиваль "Балтийский дом"
  • 2 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 3500 р.

Хозяева фестиваля традиционно приготовили для смотра свою премьеру. Режиссер Лев Рахлин адаптировал для российской сцены знаменитый бродвейский мюзикл по мотивам Шолом-Алейхема. Оригинальный спектакль стал обладателям девяти премий "Тони" и удостоился места в Зале славы "Грэмми". Отечественный зритель получит удовольствие не только от великолепной музыки, но и от игры любимых актеров - народного артиста России Игоря Скляра и заслуженной артистки России Дарьи Юргенс.

Мариинский театр показал "Семь сонат", отрепетированных через интернет

"Коммуна"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • Городской театр Таллина (Эстония)
  • 7 октября, 19.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации

Европейскую часть фестивальной программы начинает прямая трансляция премьерного спектакля режиссера Эльмо Нюганена, поставленного по пьесе датских драматургов Моргенса Рукова и Томаса Винтерберга. История супружеской пары, которая решила устроить коммуну в унаследованном доме, получила в этом году национальную театральную премию, включая номинации "лучший режиссер" и "лучшая женская роль".

"Гроздья гнева"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • Шаушпильхаус Цюрих (Швейцария)
  • 11 октября, 20.00, Малая сцена "БалтДома", вход по бесплатной регистрации

Прямая трансляция из Швейцарии спектакля режиссера Кристофера Рюпинга по произведению нобелевского лауреата Джона Стейнбека. Сюжет, повествующий о драме американской семьи в годы Великой депрессии решен по-европейски пластично, действие наполнено музыкой актуального немецкого композитора Йонаса Холле и подчеркнуто сценографией Джонатана Мерца. В спектакле занята одна из самых интересных актрис новой волны Котоэ Карасава.

"Дорогая Елена Сергеевна"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
  • 17 октября, 19.00, Основная сцена Молодежного театра на Фонтанке, билеты 600 - 2500 р.

"Сатирикон" привозит в Санкт-Петербург абсолютно свежий спектакль (на момент составления гида премьера не прошла даже на родной московской сцене). Пьесу Людмилы Разумовской поставил ученик Камы Гинкаса - режиссер Владимир Жуков. Трагическую историю циничной встречи нового поколения с "любимой" учительницей представят Наталия Вдовина, Никита Григорьев, Ярослав Медведев / Константин Новичков, Алина Доценко.

Тюменцы собрали для экопостановки старые газеты, банки и мешки

"Ромео и Джульетта"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • РАМТ
  • 22 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 500 - 2500 р.

Российский академический Молодежный театр покажет февральскую премьеру, которую мало кто успел посмотреть ввиду всем известных обстоятельств. В этот вечер школу Сергея Женовача представляет его последователь режиссер Егор Перегудов. Шекспировскую пьесу он обставил лаконично, если не сказать - лапидарно. Но сдержанность оформления только подчеркнет накал разразившейся бури, которая уничтожит оба враждующие семейства. Действие перенесено в нашу бесприютную современность. В ролях Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев.

"Все тут"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • Московский театр "Школа современной пьесы"
  • 24 октября, 19.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 1500 р.

В еще одном наисвежайшем спектакле на сцену выйдет почти вся труппа "Школы современной пьесы". Дмитрий Крымов не только перенес на сцену пьесу Торнтона Уайлдера "Наш городок", но и погрузился в собственное прошлое, пронизав действие личными воспоминаниями. Перед публикой предстанут не только персонажи пьесы, но и ближний круг режиссера - от Анатолия Эфроса до самого Крымова. Среди исполнителей - Владимир Шульга, Юрий Чернов, Александр Феклистов Александр Овчинников, Мария Смольникова, Виктория Крючкова, Джульетта Геринг.

"Фаина. Эшелон"

Фото: Предоставлены фестивалем "Балтийский Дом"
  • Московский театр "Школа современной пьесы"
  • 26 октября, 16.00 и 20.00, Большая сцена "БалтДома", билеты 2000 р.

Завершит фестиваль также премьера - спектакль-бенефис замечательной актрисы Елены Санаевой. Режиссер Иосиф Райхельгауз пригласил ее воссоздать образ своей матери - в основу спектакля легли воспоминания Фаины Райхельгауз. Эта работа посвящена 75-летию Победы и является гимном силе человеческого духа. В спектакле также занята Татьяна Циренина.

В расписании фестиваля возможны изменения и дополнения. Следить за программой можно на сайте фестиваля.

В БДТ покажут танцевальный "Несолнечный город"
В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности
Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
Путин и Макрон обсудили решение карабахской проблемы
Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года