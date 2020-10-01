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01.10.2020 20:25
Рубрика: Общество

Деньги вместо земли

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Многодетные семьи Вологодской области, не получившие земельный сертификат в установленные сроки, могут воспользоваться этим правом повторно. Денежная выплата по нему составляет 223,4 тысячи рублей.

Такое решение приняли депутаты Заксобрания Вологодчины. Все это сделали для того, чтобы поддержать многодетные семьи и не оставить их без региональной социальной выплаты.

Фото: iStock
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- Некоторые не получили уведомления или сменили адрес, разыскать их не смогли. Кто-то просто не успевал определиться, куда потратить эти деньги, и право на получение сертификата переходило следующей по очереди семье, - прокомментировала председатель парламентского комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Программа земельного сертификата для многодетных семей действует в регионе с прошлого года. Первыми его получили Сергей и Татьяна Багуновы из Грязовца. У них трое детей. О просторном доме мечтали всегда. Купить сразу не могли, не было столько средств. Поэтому решились на ипотеку. Ее оформили несколько лет назад. Теперь у Багуновых большой дом с просторной кухней. Но все же ипотечный кредит для семьи - дело нелегкое. Нужно постоянно работать, жить экономно, чтобы расплатиться за дом. Так что областной проект стал для них хорошей поддержкой.

"Земельный сертификат" - это альтернатива практике бесплатного предоставления земельных участков. Подготовленных наделов, с инженерной инфраструктурой в регионе недостаточно. К тому же многие семьи, оформив землю, сразу выставляют ее на продажу. Им нужны деньги на то же погашение ипотеки. И, как показал опрос, большинство многодетных родителей высказалось за сертификат вместо участка.

Теперь те родители, которые по разным причинам не успели вовремя подать документы на получение сертификата, могут обратиться в муниципалитеты с 1 ноября до 20 декабря 2020 года. Выплату они получат уже в январе-феврале следующего.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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