Петербургская "улица баров" по выходным станет пешеходной

Власти Северной столицы приняли решение ограничить движение транспорта по улице Рубинштейна, которая заслужила славу главной ресторанной улицы Санкт-Петербурга. В выходные дни она будет пешеходной.

- Для удобства петербуржцев и гостей города с 20 октября 2020 года на улице Рубинштейна вводится ограничение движения транспортных средств в выходные и праздничные дни за счет установки дорожных знаков 3.2. "Движение запрещено" и 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни", - сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). - Контроль за соблюдением ограничений будет осуществлять ГИБДД.

При этом, добавили в КРТИ, запрет на движение не затронет обслуживающий транспорт, автомобили граждан, проживающих на улице Рубинштейна и на транспорт со знаком "Инвалид", управляемый инвалидами I и II групп или перевозящий таких инвалидов или детей-инвалидов.