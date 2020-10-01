Под Воркутой иномарка насмерть сбила двух школьниц

Полиция Воркуты начала расследование обстоятельств ДТП в поселке Воргашор. Водитель Volkswagen Polo наехал на четверых школьниц, которые шли по обочине дороги.

Как сообщает УМВД по Коми, 16-летняя девушка погибла на месте, еще одна школьница скончалась в больнице. Еще две одноклассницы госпитализированы с различными травмами.

За рулем автомобиля находился 18-летний юноша, установлено, что он был в момент ДТП трезв.

Наезд на девочек произошел в сумерках, шел дождь. Иные обстоятельства ДТП выясняются.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель задержан.