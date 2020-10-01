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Рубрика: Культура

Боевой патефон

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Новый музей появился в Карелии к 100-летию республики благодаря участию государственной комиссии по подготовке празднования юбилея и ее руководителю - секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Под музей отдали старое двухэтажное здание в центре города, где в годы Великой Отечественной войны и располагался штаб Карельского фронта. Потом здание долгое время пустовало и в последнее время вообще находилось в аварийном состоянии.

Фото: ТАСС
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В региональной казне на создание музея просто не было денег. Нужные средства выделили, когда государственная комиссия включила объект в план мероприятий по празднованию 100-летия Республики Карелия.

Музей - масштабный. Его выставочное пространство расположено на 620 квадратных метрах. В фондах - артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы - всего около одной тысячи экспонатов.

Экспозиция включает не только музейные предметы, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также различный мультимедийный контент. Посетители смогут увидеть, как выглядел кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей.

А во дворе музея установили военную технику - пушки и гаубицы, которые были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну. Их предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: Пресс-центр МВД России
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На открытии музею передали еще один ценный экспонат - знамя 31-й отдельной оленно-лыжной бригады, которая воевала в составе Карельского фронта на севере, а также копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов, рассказывающих о Великой Отечественной войне.

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, вручая знамя, отметил, что уникальность Карельского фронта в том, что он был самым протяженным и за годы войны ни на один шаг не отступил от занимаемых позиций.

Музей Карельского фронта получил подарок и от Николая Патрушева - патефон, который стилизован под сороковые годы с записями выступлений государственных деятелей Советского Союза в начале войны. Его вручил заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

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