В Череповце накажут мать, сын которой выпал из окна пятого этажа

В Череповце накажут мать шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа, получив серьезные травмы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП произошло 12 июня нынешнего года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения раскрыла окно для проветривания квартиры и легла спать. Ее шестилетний сын остался без присмотра. Мальчик с дивана забрался на подоконник и выпал из окна.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 17 в городе Череповце признал женщину виновной в совершении преступления по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием пяти процентов ежемесячного заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.