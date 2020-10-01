В Петербурге инвалидам разрешили получать соцподдержку без справок из МСЭ

В Петербурге упростили алгоритм получения инвалидами социальной помощи. В частности, гражданам больше не придется предоставлять в отделы соцзащиты справки из учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), сообщает администрация Северной столицы.

Справки из МСЭ раньше требовались для решения многих вопросов, в том числе и не связанных со здоровьем инвалида. В частности, документы нужно было собирать для оформления ежемесячных пособий, получения проездного билета, доплаты к пенсии, получения путевки в санаторий, компенсации расходов на капремонт и так далее.

Оформление справок для людей, у которых есть сложности со здоровьем, превращалось в настоящую проблему. Сейчас правила поменялись. Для оформления льгот в отделах соцзащиты будут брать данные из Федерального реестра инвалидов, это государственная информационная система, куда оперативно вносятся данные о каждом гражданине с ограниченными возможностями здоровья. Причем, данные поступают как раз из МСЭ.