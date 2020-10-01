Новости

Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе 12:34
В травматологическом отделении тюменской больницы выявили очаг COVID-19 12:24
В Подмосковье изъяли более 6 кг наркотиков 12:24
Первый снег может припорошить Москву 28-29 октября 12:23
Приезжая украла у московской пенсионерки 400 тысяч рублей 12:08
МЧС переработало все документы по пожарной безопасности 12:06
Папа Римский Франциск отказался встретиться с госсекретарем США 12:03
Нидерланды ужесточили антикоронавирусные ограничения 11:52
В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту с вопросами о военной тайне 11:46
Шомуродов улетел в Италию для перехода в "Дженоа" 11:40
Владимир Путин поздравил Чулпан Хаматову с днем рождения 11:39
Вышел трейлер нового "Оливера Твиста" - с паркуром и Линой Хиди 11:37
Володин: Навальный работает в интересах западных стран 11:33
Московские фонтаны выключат 10 октября 11:29
В Петербурге конфликт подростков закончился стрельбой 11:28
Джордж Мартин назвал худшую сцену "Игры престолов" 11:28
Канада продлила на месяц запрет на въезд в страну для иностранцев 11:22
В Минске начались испытания российской вакцины от COVID-19 11:14
Найдена актриса на роль первой супергероини-мусульманки Мисс Марвел 11:13
В Индии разрешили открыть школы и кинотеатры 11:04
На решение очередных проблем F-35 потратят более 70 млн долларов 10:56
Назван сибирский регион, где чаще всего болеют жители 10:55
В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 11:28
Рубрика: Происшествия

В Петербурге конфликт подростков закончился стрельбой

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта между группой подростков 16 - 17 лет и 19-летним юношей у торгового центра "Балканский". По информации ГУ МВД РФ, пострадавших в ходе инцидента, который произошел накануне около шести часов вечера, нет только по счастливой случайности.

На Вологодчине подростки предстанут перед судом за избиение полицейских

- Одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства, - рассказали в Главке. - Кроме того, у участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава.

Несовершеннолетние, среди которых два парня и две девушки, были доставлены в медучреждение, где дождались приезда родителей. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
В Москве у пенсионерки в квартире отобрали 195 тысяч рублей
Иск об имуществе Арашуковых будет рассматривать Басманный суд