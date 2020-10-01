В Петербурге конфликт подростков закончился стрельбой

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта между группой подростков 16 - 17 лет и 19-летним юношей у торгового центра "Балканский". По информации ГУ МВД РФ, пострадавших в ходе инцидента, который произошел накануне около шести часов вечера, нет только по счастливой случайности.

- Одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства, - рассказали в Главке. - Кроме того, у участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава.

Несовершеннолетние, среди которых два парня и две девушки, были доставлены в медучреждение, где дождались приезда родителей. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).