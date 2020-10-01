В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту с вопросами о военной тайне

В Великом Новгороде специалисты Института археологии РАН обнаружили берестяную грамоту XIV века, содержащую, по всей видимости, вопросы, которые на тот момент могли относиться к военной тайне.

Как сообщает Институт археологии РАН, в руки исследователей попал лишь фрагмент из двух строк, судя по всему, грамота была порвана.

Учитывая контекст, это неудивительно. В грамоте отправитель спрашивает "чи пойдет рать за Волок" и интересуется, что за военный отряд идет в эту местность, стоит ли его остерегаться.

Волоком шестьсот лет назад называли территорию в бассейне Северной Двины и Онеги к востоку от Онежского озера.

В релизе со ссылкой на заместителя директора Института археологии РАН Петра Гайдукова отмечается, что в XIV веке на этой территории возникали частые военные конфликты, поскольку здесь пересекались интересы Новгорода и Ростова.

Исследователи полагают, что отправитель грамоты находился в Заволочье, так называли территорию, которая сейчас относится к Вологодской и Архангельской областям, в XIV веке она относилась к Новгородской земле. Заволочье было богато пушниной, туда часто отправлялись на промысел.

Правда, отношения Новгорода и Заволочья в грамотах описываются редко, указание на эту территорию в летописях и берестяных грамотах лишь трижды встретилось ученым.

Древняя деревянная мостовая, где была обнаружена грамота. Фото: Институт археологии РАН

Грамоту нашли в плахах мостовой Воздвиженской улицы. К этой мостовой примыкала усадьба, на территории которой ученые нашли печать местного посадника Юрия Ивановича, он занимал эту должность в период с 1354 по 1380 годы. Соответственно, полагают исследователи, грамоту можно датировать третьей четвертью XIV века. Правда, есть возможность получить и более точный результат. Плахи мостовой, где найдена грамота, отправят на дендрохронологический анализ.

Вообще, раскопки на Софийской стороне принесли исследователям немало интересных находок. В частности, обнаружены многочисленные артефакты из кости, керамики, стекла, шерсти, в большом количестве найдены кресты и украшения, а также товарные пломбы из стран Западной Европы, печати. Исследователи полагают, что на Софийской стороне в XIV-XV веках жили очень обеспеченные люди, они были связаны с торговлей, властными структурами и, как показала обнаруженная грамота, были в курсе знаковых политических событий и военных операций.