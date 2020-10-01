Адыгея получит дополнительные средства для медиков за борьбу с COVID-19

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в размере 67 миллионов рублей из Резервного фонда на поддержку медицинских работников, участвующих в оказании помощи больным COVID-19 и лицам из групп риска заражения.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в комментарии СМИ подчеркнул, что каждодневная поддержка со стороны федерального руководства в период пандемии коронавируса позволяет регионам эффективно решать актуальные задачи в здравоохранении, социальной сфере.

"Поручения президента России охватывают ряд ключевых направлений по поддержке как населения, так и бизнеса, врачей, социальных работников и всех, вовлеченных в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьезную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса", - сказал глава РА.

Решение о выделении региону допфинансирования было принято правительством РФ по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.