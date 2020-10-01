Среднемагистральный самолет Центральной аэрологической обсерватории Як-42Д Росгидромета начал распылять над полуостровом микроскопические кристаллы йодистого серебра, которые вызывают дополнительные осадки над истосковавшимся по дождям полуостровом.

Правда, работать "на сухую", когда в небе совсем нет облаков, самолет-лаборатория не может. Поэтому он прилетел в Крым в один день с пришедшим на полуостров с запада балканским циклоном, чтобы взять от него по максимуму. И в Симферополе действительно прошли обильные дожди, правда, трудно сказать, какая их часть упала на землю благодаря самолету.

Сухая осень, бесснежная зима, скупая на дожди весна и аномально жаркое лето привели к тому, что в основных водохранилищах Симферополя сейчас осталось всего-то около 17 процентов от проектного объема воды. Поэтому совмин Крыма решил прибегнуть к искусственному провоцированию дождя.

- Мы не волшебники и не создаем осадки, а только перераспределяем их, то есть увеличиваем интенсивность осадков из облаков в конкретном месте, - говорит директор Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Аркадий Колдаев. - Для этого используются два средства воздействия - это пиропатроны с йодистым серебром и хладагент - жидкий азот.

Их работа абсолютно безвредна для экологии. Как пояснил начальник Центра физики облаков и активных воздействий ЦАО Росгидромета Баграт Данелян, в воздухе распыляется столь мизерное число реагентов, что их концентрация в выпадающих осадках не превышает миллионную долю процента.