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01.10.2020 20:32
Рубрика: Общество

Кристаллы - к дождю

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
Среднемагистральный самолет Центральной аэрологической обсерватории Як-42Д Росгидромета начал распылять над полуостровом микроскопические кристаллы йодистого серебра, которые вызывают дополнительные осадки над истосковавшимся по дождям полуостровом.
Як-42Д распылил над Крымом кристаллы йодистого серебра, и в Симферополе пошел дождь. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь Як-42Д распылил над Крымом кристаллы йодистого серебра, и в Симферополе пошел дождь. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Як-42Д распылил над Крымом кристаллы йодистого серебра, и в Симферополе пошел дождь. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

Правда, работать "на сухую", когда в небе совсем нет облаков, самолет-лаборатория не может. Поэтому он прилетел в Крым в один день с пришедшим на полуостров с запада балканским циклоном, чтобы взять от него по максимуму. И в Симферополе действительно прошли обильные дожди, правда, трудно сказать, какая их часть упала на землю благодаря самолету.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Сухая осень, бесснежная зима, скупая на дожди весна и аномально жаркое лето привели к тому, что в основных водохранилищах Симферополя сейчас осталось всего-то около 17 процентов от проектного объема воды. Поэтому совмин Крыма решил прибегнуть к искусственному провоцированию дождя.

- Мы не волшебники и не создаем осадки, а только перераспределяем их, то есть увеличиваем интенсивность осадков из облаков в конкретном месте, - говорит директор Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Аркадий Колдаев. - Для этого используются два средства воздействия - это пиропатроны с йодистым серебром и хладагент - жидкий азот.

Их работа абсолютно безвредна для экологии. Как пояснил начальник Центра физики облаков и активных воздействий ЦАО Росгидромета Баграт Данелян, в воздухе распыляется столь мизерное число реагентов, что их концентрация в выпадающих осадках не превышает миллионную долю процента.

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