Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 2 октября, совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону.

В программе главы правительства посещение местного колледжа связи и информатики, где он пообщается с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами.

Кроме того, у Мишустина запланирован осмотр производственной площадки ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш". Премьер ознакомится с выпускаемой предприятием сельскохозяйственной техникой и поговорит с рабочими.