На Кубани до 16 октября продлен режим повышенной готовности

На всей территории Краснодарского края до 16 октября решено продлить режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По информации пресс-службы администрации края, согласного этого документа, в регионе по-прежнему сохраняется масочный режим при нахождении в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте. Также запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек.

Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий "с очным участием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении".

При этом власти рекомендуют жителям старше 65 лет, людям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции.

По данным минздрава региона, на сегодняшний день коронавирус подтвердился у 13 тысяч 987 жителей Кубани. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 246,4. С выздоровлением выписаны 10тысяч 519 человек. 278 пациентов умерли.