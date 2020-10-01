Найден природный вход в крымскую пещеру "Таврида"

Благодаря оборудованию туристического входа в пещеру "Таврида" ученым наконец-таки удалось точно установить, где находился природный лаз в подземелье, которым миллионы лет назад пользовались хищные животные. Об этом сообщила пресс-служба Русского географического общества.

Сейчас доисторический вход в пещеру находится в небольшом овражке на южном склоне куэсты. Ученые предполагают, что 1,5 миллиона лет назад это был глубокий овраг с относительно отвесными стенами, в обрывах которого располагался один или даже несколько входов в пещеру. По дну оврага мог протекать ручей - об этом говорит подземный водоток на глубине 45-55 метров.

- Уровень предгорной долины был ниже современного, - пояснили спелеологи. - После изменения природной обстановки уровень дна долины повысился, и поверхностные воды рек ПраФундукла и ПраЗуя стали затекать во входные гроты в пещеру. Отсюда глинистые отложения на дне пещеры над "костеносным" слоем, то есть уровнем, где животные ходили 1,5 миллиона лет назад. Толщина наносной глины постепенно уменьшается от входа по мере продвижения вглубь пещеры - от 1,7 метра практически до нуля.

- Открытие природного входа в пещеру, через который заходили животные и могли заходить люди, самое яркое событие последнего времени, - рассказывает ученый секретарь отделения РГО в Республике Крым, председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин. - Сейчас идут раскопки этого участка.

Параллельно продолжается обустройство рукотворной входной траншеи в пещеру длиной 115 метров, которой в следующем году смогут воспользоваться туристы. Теперь, когда известны как выход, так и вход в пещеру, специалисты могут идти навстречу друг другу, постепенно расширяя ее. Это удваивает возможность новых открытий. В частности, исследователи надеются обнаружить свидетельства того, что люди жили в Крыму еще 50 тысяч лет назад.

Между тем палеонтологи находят все новые костные останки доисторических животных. Одной из последних находок стали останки огромной нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis. Ближайший родственник плейстоценовой птицы из ныне живущих - страус. Однако древняя птица была в три раза больше страуса: ее рост достигал почти 3,5 метра, а вес - 450 килограммов.

- Было найдено достаточно много останков других древних животных, - говорит Геннадий Самохин. - Носороги, сухопутные черепахи, древние змеи. Интересно, что пещеру "Таврида" посещали животные разного возраста. Они заходили сюда в несколько разных этапов: 2,1 миллиона, 1,8-1,6 миллиона лет назад и около 300 тысяч лет назад. Открытия были сделаны на основе анализа грызунов.

Для туристов, в том числе и для маломобильных граждан, вход в пещеру планируется открыть уже в январе-феврале 2021 года.