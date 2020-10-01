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01.10.2020 17:13
Рубрика: Общество

Российские космонавты учились выживать в горах под Туапсе

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"

В Туапсинском районе Кубани российские космонавты тренировались в случае нештатной посадки в горах. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Фото: iStock
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На прошлой неделе космонавты Олег Кононенко, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев под руководством инструкторов управления экстремальных видов подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина, специалистов медицинского управления ЦПК и профессиональных инструкторов МЧС прошли пятидневный курс "выживаний" в горных условиях.

В первый день прошла теоретическая подготовка. Затем космонавтам предстояло однодневное испытание - выход на скалу. Они неоднократно выполнили спуски и подъемы на крутой горный склон с использованием специальных устройств. Результаты второго дня показали готовность космонавтов к более сложному испытанию - выходу в горы.

- Горная местность имеет свои особенности, - отметил Андрей Федяев, который на сборы в Туапсинский район приезжает уже в третий раз. - Погода здесь изменчива и неустойчива, поэтому экипажу так важно знать способы перемещения по горным рельефам, уметь найти укрытие при разных климатических условиях, обеспечить свою безопасность, используя подручные средства.

На третий день условному экипажу предстояло крутой маршрут в 15 километров по травянистым склонам и каменным осыпям с преодолением расщелин и горных рек.

- Такой ознакомительный поход позволяет понять, какие опасности несут в себе различные рельефы горной местности, как правильно перемещаться на отдельных участках пути, как сохранить жизнь, используя подручные средства после приземления и все, что дает окружающая среда, - объяснил руководитель испытательно-тренировочной бригады Анатолий Забрусков.

Кроме того, в таких сложных условиях космонавты должны уметь определить место, подходящее для разбивки лагеря, развести костер, приготовить пищу и построить укрытие, используя природные источники и состав носимого аварийного запаса, а при необходимости оказать медицинскую помощь пострадавшему.

На четвертый и пятый день участники взошли на вершины двух гор - Индюшка и Индюк и ночевали в пещере, где можно укрыться от ветра и сохранить огонь костра до рассвета.

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- Такие тренировки повышают как личную психологическую устойчивость космонавтов к сложным условиям, так и укрепляют взаимоотношения между членами экипажа, - рассказала ведущий психолог ЦПК Наталья Филиппова, сопровождавшая испытуемых на горных маршрутах и экстремальных тропах. - Каждый из них в обычной жизни умеет принимать решения, нести ответственность, вдохновлять своими идеями в стрессовых ситуациях. Тем не менее во время тренировок они легко вошли в роль обучаемых, доверившись опыту компетентных инструкторов. Это очень важная черта лидера.

Покорители космических вершин и те, кто только готовятся к полету, каждый год приезжают на Черноморское побережье Кавказа.

Кстати

На крутых склонах горного массива под Туапсе тренировки космонавтов проходят уже восьмой год. В 2018 году космонавты провели уникальную и рискованную операцию в открытом космосе, отработав за пределами Международной космической станции почти восемь часов.

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