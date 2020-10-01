"Ростов" объявил о переходе Элдора Шомуродова в "Дженоа"

Новости

ФК "Спартак" отдал Рассказова и Ломовицкого в аренду "Арсеналу" 15:01
На совещании Совбеза РФ отметили опасность переброски боевиков в Карабах 14:48
Песков рассказал о работе с Навальным сотрудников ЦРУ 14:48
Автоматы по приему вторсырья могут появиться в магазинах до конца года 14:37
Белорусские картины разных лет вошли в афишу ММКФ 14:29
В Англии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки 14:29
Москонцерт остановил продажу билетов на все мероприятия 14:25
В Петербурге инвалидам разрешили получать соцподдержку без справок из МСЭ 14:03
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится до конца года 14:03
Путин снова проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:54
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла залповые испытания 13:48
Эльман Пашаев сообщил, что на него напали неизвестные в Москве 13:46
На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей 13:42
Мишустин попросил членов правительства внимательно относиться к высказываниям 13:39
В Грозном спецназовцы сдали испытания на право ношения краповых беретов 13:30
Пассажирам метро в масках раздали подарки 13:27
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 13:22
Украинских пограничников будут судить за "незаконную депортацию" Саакашвили 13:17
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы 13:14
МВД: В розыске числятся свыше тысячи пропавших детей 13:12
Эксперты рассказали, чем опасны дешевые квартиры 12:59
У станций московского метро волонтеры начали раздавать маски 12:52
Евросоюз уличил Великобританию в нарушении сделки по Вrexit 12:46
Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения 12:36
Информация о строящихся объектах будет храниться в единой системе 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 14:44
Рубрика: Спорт

"Ростов" объявил о переходе Элдора Шомуродова в "Дженоа"

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе узбекского нападающего Элдора Шомуродова в итальянский клуб "Дженоа".

На своем официальном сайте "Ростов" объявил о том, что стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста. Условия сделки не разглашаются.

Карпин не считает позором вылет "Ростова" из Лиги Европы

Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 года. Клуб поблагодарил футболиста и пожелал ему удачи в карьере. Обратился к поклонникам команды и сам Шомуродов.

"Дорогие болельщики "Ростова". Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Я был счастлив в "Ростове" с 2017 года, клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Я никогда этого не забуду. Желаю вам всего наилучшего. Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком "Ростова". И не забывайте: мы - "Ростов"! - заявил игрок сборной Узбекистана пресс-службе "Ростова".

Шомуродов дебютировал в "Ростове" в 2017 году. За это время он отметился 18 голами в 91 матче за клуб.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Футбольные трансферы

Главное сегодня

На развитие первичного звена здравоохранения выделят 500 млрд рублей
Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента
ФСИН разработала план по ликвидации тюремных колл-центров
Задержаны похитители иконы, подаренной президентом Валдайскому монастырю
С 5 октября половина подмосковных школ уходит на каникулы
Роналду первым в истории забил 450 мячей в топ-5 лигах Европы
Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер находится в коме