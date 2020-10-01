"Ростов" объявил о переходе Элдора Шомуродова в "Дженоа"

Футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе узбекского нападающего Элдора Шомуродова в итальянский клуб "Дженоа".

На своем официальном сайте "Ростов" объявил о том, что стороны достигли соглашения о трансфере 25-летнего футболиста. Условия сделки не разглашаются.

Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 года. Клуб поблагодарил футболиста и пожелал ему удачи в карьере. Обратился к поклонникам команды и сам Шомуродов.

"Дорогие болельщики "Ростова". Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Я был счастлив в "Ростове" с 2017 года, клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Я никогда этого не забуду. Желаю вам всего наилучшего. Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком "Ростова". И не забывайте: мы - "Ростов"! - заявил игрок сборной Узбекистана пресс-службе "Ростова".

Шомуродов дебютировал в "Ростове" в 2017 году. За это время он отметился 18 голами в 91 матче за клуб.