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Рубрика: Экономика

Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4

Текст: Евгений Гайва
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На месте будущего Дальнего западного обхода Краснодара археологи обнаружили 199 погребений, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: iStock
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Ученые ведут раскопки с мая этого года в ходе подготовки территории под строительство нового участка трассы М-4 "Дон". Эти работы планируется завершить осенью.

Среди обнаруженных погребений археологи нашли очень редкие сосуды среднего бронзового века. Эти "бутурлинские амфоры" положили в погребение, чтобы по пути в мир мертвых молодым мужчине и женщине, а также трем детям (младенцу и двум подросткам 7-10 лет) было, что поесть. Интересно, что в сосудах сохранились даже остатки каши: желтые зерна проса. Вероятнее всего, причиной смерти семьи стала какая-то инфекционная болезнь, потому что умерли они внезапно, все вместе и в молодом возрасте.

Еще в одном из катакомбных захоронений примерно 4000-летней давности была обнаружена прекрасно сохранившаяся лепная посуда с богатым орнаментом второго тысячелетия до нашей эры.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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В начале июня специалисты также обнаружили погребение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие захоронения катакомбной культуры. В одном из 16 курганов почти у самого края на небольшой глубине было открыто захоронение мужчины с металлическим стременем в ногах. По нему археологи определили, что это, скорее всего, погребение половецкого воина.

За этот сезон ученым уже удалось исследовать почти 66 тысяч из 67,9 тысячи квадратных метров территории. Было обнаружено 199 погребений, где нашли предметы от эпохи бронзы (3 тысячи до н.э.) до средневековья, отметили в госкомпании.

Сейчас находки изучаются и реставрируются, после чего основная часть из них будет передана в музей им. Фелицына в Краснодаре.

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