В Краснодаре в ДТП с троллейбусом пострадали два человека

В Краснодаре рано утром на улице Седина произошло ДТП с участием троллейбуса и пассажирской "Газели", в котором пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Краснодару.

По предварительным данным полиции, аварию спровоцировало движение "Газели", водитель которой не уступил дорогу троллейбусу на пересечении улиц Седина и переулка Насыпного. В результате пострадали два человека - 39-летний водитель "Газели" и водитель троллейбуса. Мужчину, который управлял маршруткой, госпитализировали.

Пассажиры, которые находились в транспортных средствах, к счастью, отделались только легким испугом.

"В отношении виновника ДТП будет составлен административный протокол", - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На место происшествия были направлены сотрудники ГИБДД, которые устанавливали обстоятельства и причины ДТП. Столкнувшиеся троллейбус и маршрутку оперативно убрали с дороги, чтобы не создавать препятствия для движения других машин.