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01.10.2020 12:57
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре в ДТП с троллейбусом пострадали два человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: Пресс-служба УМВД по Краснодару
Фото: Пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре рано утром на улице Седина произошло ДТП с участием троллейбуса и пассажирской "Газели", в котором пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Краснодару.

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По предварительным данным полиции, аварию спровоцировало движение "Газели", водитель которой не уступил дорогу троллейбусу на пересечении улиц Седина и переулка Насыпного. В результате пострадали два человека - 39-летний водитель "Газели" и водитель троллейбуса. Мужчину, который управлял маршруткой, госпитализировали.

Пассажиры, которые находились в транспортных средствах, к счастью, отделались только легким испугом.

"В отношении виновника ДТП будет составлен административный протокол", - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На место происшествия были направлены сотрудники ГИБДД, которые устанавливали обстоятельства и причины ДТП. Столкнувшиеся троллейбус и маршрутку оперативно убрали с дороги, чтобы не создавать препятствия для движения других машин.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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