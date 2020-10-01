В Крыму арестовали начальника отдела ГИБДД

Сакский районный суд поместил подозреваемого в превышении должностных полномочий начальника отдела ГИБДД "Сакский" под стражу на один месяц и два дня до 30 октября за попытку "отмазать" водителя от административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Следствие установило, что гаишник по телефону велел своему подчиненному не привлекать к ответственности остановленного для проверки документов родственника своего приятеля. Хотя автомобилист управлял машиной, не имея при себе необходимых документов - водительских прав, ПТС и полиса ОСАГО.

Таким образом, начальник местного отдела ГИБДД нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и дискредитировал должность сотрудника органов внутренних дел. На него завели дело по части 1 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, за что подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.