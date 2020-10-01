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Рубрика: Происшествия

В Крыму подпольные самогонщики продали спиртное на два миллиона рублей

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму

Главное следственное управления СКР по Крыму возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Судака, которые организовали подпольный цех для изготовления нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
В Крыму накрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем

Следователи выяснили, что с августа 2019 года в арендованном подвале частного гостевого дома судакчане оборудовали цех для кустарного изготовления алкоголя. Опасную спиртосодержащую жидкость под видом вина, коньяка и настоек "самогонщики" продавали на розлив в торговых точках, которые сами же организовали в частном секторе.

При обыске в подвале, где производился товар, правоохранители изъяли более восьми тонн спиртосодержащей жидкости, тару для розлива, самогонный аппарат и иные приспособления для производства спиртного.

Подпольным предпринимателям инкриминированы производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительной сговору. Оба злоумышленника признались в преступлении. По их словам, ежедневно от продажи самопального алкоголя они выручали более 50 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, общий заработок от продаж превысил два миллиона рублей.

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