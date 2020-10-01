В Новороссийске врачи спасли проглотившего две монеты ребенка

В Новороссийске врачи спасли ребенка, который проглотил монеты. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Instagram городской больницы № 1 Новороссийска.

Как выяснилось, ребенок поступил в приемное отделение примерно через несколько часов после инцидента. Пострадавшему выполнили R-рафию, на которой обнаружили две монеты достоинством два рубля и рубль.

"Любое инородное тело в пищеводе ребенка - это показание к экстренной гастроскопии, неизвестно, где предмет окажется через сутки, - говорится в сообщении. - Если монета большого диаметра и упирается в стенку пищевода дольше, это может привести к полному разрушению тканей, как от батарейки, нарушится локальное кровоснабжение и могут образоваться пролежни. Но сразу подавать ребенка в операционную было нельзя: он недавно покушал - врачам нужно было подождать хотя бы несколько часов".

Операция проходила эндоскопически под наркозом и длилась не более десяти минут.

Малыш находился детском хирургическом отделении двое суток, а потом его выписали домой.