На Дону завели дело после гибели двух человек из-за упавшего дерева

В станице Багаевской Ростовской области падение дерева стало причиной гибели двух мужчин, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

По версии следствия, 30 сентября ствол рухнул на припаркованный около дома автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин 1994 и 1999 года рождения. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Следователи осмотрели территорию, на которой произошла трагедия. Устанавливаются все ее обстоятельства.