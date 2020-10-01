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01.10.2020 13:27
Рубрика: Происшествия

На Дону завели дело после гибели двух человек из-за упавшего дерева

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

В станице Багаевской Ростовской области падение дерева стало причиной гибели двух мужчин, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: iStock
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Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

По версии следствия, 30 сентября ствол рухнул на припаркованный около дома автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин 1994 и 1999 года рождения. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Следователи осмотрели территорию, на которой произошла трагедия. Устанавливаются все ее обстоятельства.

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