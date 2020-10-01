В Ростовской области сгорели два дома и 20 гаражей

В двух населенных пунктах Ростовской области пожарами уничтожены два жилых дома, десять хозяйственных построек и 20 гаражей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Эвакуированы восемь человек: двое размещены в пункте временного размещения в гостинице, остальные уехали к родственникам.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, в течение прошедших суток на территории области резко осложнилась обстановка с природными пожарами. Наихудшая обстановка складывалась в Цимлянском, Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском районах. Общая площадь ландшафтных пожаров составила более 400 га.

Быстрому распространению огня способствовали - сухая погода и сильный, порывистый ветер до 25 метров в секунду. Силы и средства приходится перераспределять на наиболее опасные направления.

Авиация находится в готовности, но из-за ветреной погоды ее применение пока не представляется возможным. Для ликвидации пожаров привлекли аэромобильные группировки из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Волгоградской области и Донского спасательного центра МЧС России.

Всего для тушения огня задействовали 698 человек и 183 единицы техники. Все усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты, в которых проживает около 47 тысяч граждан.